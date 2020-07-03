Сгорели друг за другом: эксклюзивные подробности гибели от Covid-19 братьев-врачей в Украине

В Украине два врача, братья Иван и Олег Гайда, скончались от коронавируса с разницей в две недели. Один из них руководил военным госпиталем во Львове, второй – работал хирургом в Черкассах. Родные подозревают, что инфекцию медики подхватили на работе. Жены так не смогли с ними попрощаться, потому что тоже заразились COVID-19 и были госпитализированы.

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Буквально сгорел от болезни

58-летний начальник Львовского военного госпиталя Иван Гайда болезнь почувствовал 1 июня. "Он закрылся в кабинете и никого не пускал. Потом стало известно, что ждал результатов ПЦР-теста. Около 17 часов ему принесли тест, который оказался положительным. Иван сразу перешел в другой корпус, где находились инфекционные боксы, больше в свой кабинет не вернулся", – рассказывает его друг и бывший командир, с которым служили на Тернопольщине еще с конца 90-х.

Иван Гайда возглавлял Львовский военный госпиталь. Facebook Генштаба ЗСУ

Сын Ивана Ярослав тоже военный хирург, отмечает, что отец буквально сгорел от этой инфекции. "Сначала он находился в госпитале во Львове. Но в течение недели состояние ухудшалось. Было принято решение везти его в военный госпиталь в Киев. Но и тут не смогли спасти. В последний день, 18 июня, перевили в Александровскую больницу, там и умер", – уточнил он.

Занимался восстановлением раненых бойцов

Ярослав говорит, что отец был для него самым близким. "Он был самым лучшим человеком, образцом для меня, человеком, на которого равнялся. Я пошел по его стопам и стал медиком в четвертом поколении", – вспоминает сын.

Иван Гайда Facebook Генштаба ЗСУ

Последние годы, когда в Украине началась война, Иван очень много сил и времени уделял реабилитации раненых бойцов.

"Он защитил кандидатскую по реабилитации, создал в госпитале отделение реабилитации, которое по уровню можно назвать клиникой, есть даже бассейн. Отец много там работал, ездил с коллегами за границу перенимать опыт, очень часто мне об этом рассказывал. Общался с бойцами. Ведь не смотря на свои должности, он был очень простым человеком. Его мечтой было со временем уйти в отставку и вернуться в свое село под Бучачем, там, где жили его родители", – говорит Ярослав.

Просил похоронить в родном селе

Ивана похоронили в том самом селе, рядом с отцом и матерью. Его бывший командир рассказывает, что после смерти матери Гайда постоянно что-то ремонтировал в отцовском доме.

"Примерно год назад он сказал, что если умрет, чтобы похоронили рядом с родителями, так и произошло. Я помню, каким был Львовский госпиталь до того, как туда пришел Гайда. Он его буквально поднял с руин. Сделал ремонт, старался оборудовать аппаратурой. Госпиталь до Ивана и после – небо и земля", – говорит военный.

Иван Гайда. Facebook Генштаба ЗСУ

По словам бывшего командира, Иван Михайлович был очень принципиальным. "Для него существовало только черное и белое. И все, он не уступал. Очень настойчивый и последовательный. Но к людям относился с уважением, вот таких называют "белая кость". Грубого слова или ругани от него не услышишь", – отмечает товарищ.

Все знали, что в понедельник к Гайде можно не обращаться, он проводил большой обход в госпитале. Заходил в каждую палату, общался с ранеными бойцами, задавал вопросы, отвечал, если спрашивали. Знал каждого из них.

Иван Гайда. Facebook Генштаба ЗСУ

В семье не знают, когда и где Иван Михайлович мог подхватить вирус. "Вероятно, на работе. Хотя всегда был в защите – маска, перчатки, халат. Но много встреч, общение с родными пациентов, с самими больными. Скорее всего заболел на работе", – предполагает Ярослав.

Супруга Ивана Ольга не смогла быть на похоронах, потому что тоже была инфицирована. Вслед за мужем ее перевезли в Киев. Сейчас ее уже выписали из больницы, два теста были отрицательными, и она восстанавливается после болезни.

Иван Гайда. Facebook Генштаба ЗСУ

Болезнь была молниеносной

Не смог быть на похоронах и его младший брат, 52-летний Олег Гайда. 18 июня он узнал о смерти родного человека, но уже тогда чувствовал себя плохо. В последний раз они встречались около четырех месяцев назад.

"19 июня мы посещали мероприятие в мэрии – награждение. Он был в стрессе, потому что умер его брат. Возможно, уже тогда у Олега Михайловича появились первые симптомы", – рассказывает OBOZREVATEL и.о. директора Черкасского медицинского консультационно-диагностического центра Оксана Ковалева.

Олег Гайда заведовал отделением хирургии в Черкасском консультационно-диагностическом центре. Facebook Олега Гайды

Олег был заведующий хирургическим отделением центра. И тут тоже не могут понять, откуда у него взялся коронавирус.

"Как и все, работал в защите. К нам приходят разные пациенты, если видим симптомы, то сразу направляем к инфекционисту. Но отказать в помощи не можем. 23 июня сотрудникам его отделения провели ПЦР-тестирование. У всех результат был негативным, а у него, единственного – сомнительно-положительный. На следующий день уже пришел положительный результат. А 25 июня Олег сам обратился в областную больницу и госпитализировался в инфекционное отделение", – говорит Ковалева.

Однако болезнь развивалась молниеносно и уже 30 июня Олега Михайловича не стало.

Олег Гайда с женой и дочкой. Facebook Людмилы Гайды

Супруга Олега Людмила, которая работает ревматологом в центре, сейчас находится в инфекционном отделении. Попрощаться с мужем она смогла только через окно.

Восстановил отделение и операционную

Ковалева старается подобрать слова, ей трудно говорить, поскольку с Гайдой была знакома двадцать лет.

"Мы дружили с ним, не только работали. И супругу его тоже знаю. Олег Михайлович – человек большой души и энергии. Его коллеги и подчиненные буквально боготворили. Веселый, позитивный, всегда найдет подход и к сотрудникам, и к пациентам. Он все понимал с полуслова, знал, как уладить конфликт, разрядить ситуацию", – уточняет женщина.

Олег Гайда. ОК Олега Гайды

Олег, как и его брат, восстановил отделение, сделал ремонт и оборудовал операционную. Перед смертью он как раз все закончил и очень радовался этому.

Олег Гайда. Facebook Олега Гайды

"Есть доктора, которые умеют лечить, но не умеют разговаривать с пациентом. А Олег Михайлович мог общаться с людьми, донести до человека, что именно такое лечение ему необходимо. Ведь состояние пациента на 80% зависит от того, как его послушает доктор. Ну а как у хирурга, у него были просто золотые руки", – отмечает Ковалева.

В самом центре еще не могут привыкнуть, что Гайды больше нет, кабинет пустует. У врача остались сын и дочь, оба взрослые, пошли по стопам родителей и работают врачами.