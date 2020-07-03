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Сгорели друг за другом: эксклюзивные подробности гибели от Covid-19 братьев-врачей в Украине

Марина Петик
Марина Петик
Общество
1,2 т.

  • В Украине от коронавируса умерли два брата, которые работали врачами

  • Один из них возглавлял военный госпиталь во Львове, второй – работал хирургом в Черкассах

  • Родные предполагают, что инфекцию они подхватили на работе

  • Их жены также заразились COVID-19, во время похорон были в больницах и даже не смогли попрощаться с мужьями

Сгорели друг за другом: эксклюзивные подробности гибели от Covid-19 братьев-врачей в Украине

Иван и Олег Гайда умерли от коронавируса.

В Украине два врача, братья Иван и Олег Гайда, скончались от коронавируса с разницей в две недели. Один из них руководил военным госпиталем во Львове, второй – работал хирургом в Черкассах. Родные подозревают, что инфекцию медики подхватили на работе. Жены так не смогли с ними попрощаться, потому что тоже заразились COVID-19 и были госпитализированы.

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Буквально сгорел от болезни

58-летний начальник Львовского военного госпиталя Иван Гайда болезнь почувствовал 1 июня. "Он закрылся в кабинете и никого не пускал. Потом стало известно, что ждал результатов ПЦР-теста. Около 17 часов ему принесли тест, который оказался положительным. Иван сразу перешел в другой корпус, где находились инфекционные боксы, больше в свой кабинет не вернулся", – рассказывает его друг и бывший командир, с которым служили на Тернопольщине еще с конца 90-х.

Иван Гайда возглавлял Львовский военный госпиталь.

Иван Гайда возглавлял Львовский военный госпиталь. Facebook Генштаба ЗСУ

Сын Ивана Ярослав тоже военный хирург, отмечает, что отец буквально сгорел от этой инфекции. "Сначала он находился в госпитале во Львове. Но в течение недели состояние ухудшалось. Было принято решение везти его в военный госпиталь в Киев. Но и тут не смогли спасти. В последний день, 18 июня, перевили в Александровскую больницу, там и умер", – уточнил он.

Занимался восстановлением раненых бойцов

Ярослав говорит, что отец был для него самым близким. "Он был самым лучшим человеком, образцом для меня, человеком, на которого равнялся. Я пошел по его стопам и стал медиком в четвертом поколении", – вспоминает сын.

Иван Гайда

Иван Гайда Facebook Генштаба ЗСУ

Последние годы, когда в Украине началась война, Иван очень много сил и времени уделял реабилитации раненых бойцов.

"Он защитил кандидатскую по реабилитации, создал в госпитале отделение реабилитации, которое по уровню можно назвать клиникой, есть даже бассейн. Отец много там работал, ездил с коллегами за границу перенимать опыт, очень часто мне об этом рассказывал. Общался с бойцами. Ведь не смотря на свои должности, он был очень простым человеком. Его мечтой было со временем уйти в отставку и вернуться в свое село под Бучачем, там, где жили его родители", – говорит Ярослав.

Просил похоронить в родном селе

Ивана похоронили в том самом селе, рядом с отцом и матерью. Его бывший командир рассказывает, что после смерти матери Гайда постоянно что-то ремонтировал в отцовском доме.

"Примерно год назад он сказал, что если умрет, чтобы похоронили рядом с родителями, так и произошло. Я помню, каким был Львовский госпиталь до того, как туда пришел Гайда. Он его буквально поднял с руин. Сделал ремонт, старался оборудовать аппаратурой. Госпиталь до Ивана и после – небо и земля", – говорит военный.

Иван Гайда.

Иван Гайда. Facebook Генштаба ЗСУ

По словам бывшего командира, Иван Михайлович был очень принципиальным. "Для него существовало только черное и белое. И все, он не уступал. Очень настойчивый и последовательный. Но к людям относился с уважением, вот таких называют "белая кость". Грубого слова или ругани от него не услышишь", – отмечает товарищ.

Все знали, что в понедельник к Гайде можно не обращаться, он проводил большой обход в госпитале. Заходил в каждую палату, общался с ранеными бойцами, задавал вопросы, отвечал, если спрашивали. Знал каждого из них.

Иван Гайда.

Иван Гайда. Facebook Генштаба ЗСУ

В семье не знают, когда и где Иван Михайлович мог подхватить вирус. "Вероятно, на работе. Хотя всегда был в защите – маска, перчатки, халат. Но много встреч, общение с родными пациентов, с самими больными. Скорее всего заболел на работе", – предполагает Ярослав.

Супруга Ивана Ольга не смогла быть на похоронах, потому что тоже была инфицирована. Вслед за мужем ее перевезли в Киев. Сейчас ее уже выписали из больницы, два теста были отрицательными, и она восстанавливается после болезни.

Иван Гайда.

Иван Гайда. Facebook Генштаба ЗСУ

Болезнь была молниеносной

Не смог быть на похоронах и его младший брат, 52-летний Олег Гайда. 18 июня он узнал о смерти родного человека, но уже тогда чувствовал себя плохо. В последний раз они встречались около четырех месяцев назад.

"19 июня мы посещали мероприятие в мэрии – награждение. Он был в стрессе, потому что умер его брат. Возможно, уже тогда у Олега Михайловича появились первые симптомы", – рассказывает OBOZREVATEL и.о. директора Черкасского медицинского консультационно-диагностического центра Оксана Ковалева.

Олег Гайда заведовал отделением хирургии в Черкасском консультационно-диагностическом центре.

Олег Гайда заведовал отделением хирургии в Черкасском консультационно-диагностическом центре. Facebook Олега Гайды

Олег был заведующий хирургическим отделением центра. И тут тоже не могут понять, откуда у него взялся коронавирус.

"Как и все, работал в защите. К нам приходят разные пациенты, если видим симптомы, то сразу направляем к инфекционисту. Но отказать в помощи не можем. 23 июня сотрудникам его отделения провели ПЦР-тестирование. У всех результат был негативным, а у него, единственного – сомнительно-положительный. На следующий день уже пришел положительный результат. А 25 июня Олег сам обратился в областную больницу и госпитализировался в инфекционное отделение", – говорит Ковалева.

Однако болезнь развивалась молниеносно и уже 30 июня Олега Михайловича не стало.

Олег Гайда с женой и дочкой.

Олег Гайда с женой и дочкой. Facebook Людмилы Гайды

Супруга Олега Людмила, которая работает ревматологом в центре, сейчас находится в инфекционном отделении. Попрощаться с мужем она смогла только через окно.

Восстановил отделение и операционную

Ковалева старается подобрать слова, ей трудно говорить, поскольку с Гайдой была знакома двадцать лет.

"Мы дружили с ним, не только работали. И супругу его тоже знаю. Олег Михайлович – человек большой души и энергии. Его коллеги и подчиненные буквально боготворили. Веселый, позитивный, всегда найдет подход и к сотрудникам, и к пациентам. Он все понимал с полуслова, знал, как уладить конфликт, разрядить ситуацию", – уточняет женщина.

Олег Гайда.

Олег Гайда. ОК Олега Гайды

Олег, как и его брат, восстановил отделение, сделал ремонт и оборудовал операционную. Перед смертью он как раз все закончил и очень радовался этому.

Олег Гайда.

Олег Гайда. Facebook Олега Гайды

"Есть доктора, которые умеют лечить, но не умеют разговаривать с пациентом. А Олег Михайлович мог общаться с людьми, донести до человека, что именно такое лечение ему необходимо. Ведь состояние пациента на 80% зависит от того, как его послушает доктор. Ну а как у хирурга, у него были просто золотые руки", – отмечает Ковалева.

В самом центре еще не могут привыкнуть, что Гайды больше нет, кабинет пустует. У врача остались сын и дочь, оба взрослые, пошли по стопам родителей и работают врачами.

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