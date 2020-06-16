Жену Зеленского госпитализировали с двусторонней пневмонией

Карина Бондаренко Общество 10:02, 16.06.2020 Обновлено: 10:29, 16.06.2020

Жену президента Украины Елену Зеленскую 16 июня госпитализировали из-за коронавируса. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Первая леди находится в больнице Киева в стабильном состоянии, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленская находится в изоляции, под наблюдением врачей.

Очередные ПЦР-тесты на COVID-19 у Владимира Зеленского и детей, проведенные 15 июня, показали негативный результат.

Елену Зеленскую госпитализировали из-за коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Общество

Смотрите также

Полицейский скинул жену с 4-го этажа в Северодонецке: сестра пострадавшей рассказала о скандалах в семье

ВСУ уничтожили склад боеприпасов террористов. Зрелищное видео

Порошенко дал показания на суде против Януковича и призвал не защищать Россию

Полицейский выбросил жену с балкона на глазах у маленькой дочери. Детали трагедии в Северодонецке

Турчинов объяснил, почему Крым не спасли от оккупации