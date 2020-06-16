Жену Зеленского госпитализировали с двусторонней пневмонией
Коронавирус у Елены Зеленской диагностировали еще 12 июня. В Офисе президента сообщали, что у нее не было никаких симптомов болезни
Тест на COVID-19 у президента Украины Владимира Зеленского и детей показал негативный результат
Позже у первой леди зафиксировали двустороннюю пневмонию. Ее госпитализировали в столичную больницу
Отмечается, что Зеленская находится в стабильном состоянии
Елену Зеленскую госпитализировали из-за коронавируса
Жену президента Украины Елену Зеленскую 16 июня госпитализировали из-за коронавируса. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию.
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Первая леди находится в больнице Киева в стабильном состоянии, сообщили в пресс-службе Офиса президента.
"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Зеленская находится в изоляции, под наблюдением врачей.
Очередные ПЦР-тесты на COVID-19 у Владимира Зеленского и детей, проведенные 15 июня, показали негативный результат.
Елену Зеленскую госпитализировали из-за коронавируса
Как сообщал OBOZREVATEL:
о том, что у Зеленской диагностирован коронавирус, 12 июня сообщил Офис президента Украины. Там заверили, что первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.
Остальные члены ее семьи, включая президента Владимира Зеленского и детей, также сдали тесты на CОVID-19. Они показали негативный результат.
Первая леди перед тем, как у нее диагностировали коронавирус COVID-19, успела провести несколько официальных встреч.
Ранее Зеленский признался, что хотел специально заразиться коронавирусом. Так он хотел поддержать людей, чтобы им было легче.