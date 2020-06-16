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Жену Зеленского госпитализировали с двусторонней пневмонией

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
13,1 т.

  • Коронавирус у Елены Зеленской диагностировали еще 12 июня. В Офисе президента сообщали, что у нее не было никаких симптомов болезни

  • Тест на COVID-19 у президента Украины Владимира Зеленского и детей показал негативный результат

  • Позже у первой леди зафиксировали двустороннюю пневмонию. Ее госпитализировали в столичную больницу

  • Отмечается, что Зеленская находится в стабильном состоянии

Елену Зеленскую госпитализировали из-за коронавируса

Елену Зеленскую госпитализировали из-за коронавируса

Жену президента Украины Елену Зеленскую 16 июня госпитализировали из-за коронавируса. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию.

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Первая леди находится в больнице Киева в стабильном состоянии, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленская находится в изоляции, под наблюдением врачей.

Очередные ПЦР-тесты на COVID-19 у Владимира Зеленского и детей, проведенные 15 июня, показали негативный результат.

Елену Зеленскую госпитализировали из-за коронавируса

Елену Зеленскую госпитализировали из-за коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаКиевКоронавирусОфис президента Елена Зеленская
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  1. /Общество