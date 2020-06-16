Жену Зеленского госпитализировали с двусторонней пневмонией

Жену президента Украины Елену Зеленскую 16 июня госпитализировали из-за коронавируса. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию.

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Первая леди находится в больнице Киева в стабильном состоянии, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленская находится в изоляции, под наблюдением врачей.

Очередные ПЦР-тесты на COVID-19 у Владимира Зеленского и детей, проведенные 15 июня, показали негативный результат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

о том, что у Зеленской диагностирован коронавирус, 12 июня сообщил Офис президента Украины. Там заверили, что первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.

Остальные члены ее семьи, включая президента Владимира Зеленского и детей, также сдали тесты на CОVID-19. Они показали негативный результат.

Первая леди перед тем, как у нее диагностировали коронавирус COVID-19, успела провести несколько официальных встреч.