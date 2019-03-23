|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Жену бензином, а тещу — топором: под Винницей пьяный мужчина сжег дом

349Читать материал на украинском

На Винничине пьяный мужчина пытался расправиться с женой и тещей.

Как передает ТСН, 48-летний Николай в ходе выяснения отношений сжег дом, в котором проживал вместе с женой, двумя детьми и тещей.

Во время конфликта он бросил топором в тещу, но инструмент пролетел в сантиметрах от женщины. Жену он облил бензином и пытался поджечь, но ей удалось вырваться и убежать.

Новости
В Черновцах мужчина изнасиловал свою тетю и сжег ее с домом

Мужчина успел поджечь дом, пока на место ЧП вызывали полицейских. В результате он был арестован на 60 суток и сейчас находится в винницком СИЗО.

Дети временно живут у родственников, а жена с ее матерью остались и ночуют в сарае, рассчитывая отстроить дом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Красноярском крае России маленький мальчик, который страдает психическим расстройством, сжег всю семью.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
УкраинаВинница
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
В Европе все так делают
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения