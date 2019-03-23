Жену бензином, а тещу — топором: под Винницей пьяный мужчина сжег дом

На Винничине пьяный мужчина пытался расправиться с женой и тещей.

Как передает ТСН, 48-летний Николай в ходе выяснения отношений сжег дом, в котором проживал вместе с женой, двумя детьми и тещей.

Во время конфликта он бросил топором в тещу, но инструмент пролетел в сантиметрах от женщины. Жену он облил бензином и пытался поджечь, но ей удалось вырваться и убежать.

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Мужчина успел поджечь дом, пока на место ЧП вызывали полицейских. В результате он был арестован на 60 суток и сейчас находится в винницком СИЗО.

Дети временно живут у родственников, а жена с ее матерью остались и ночуют в сарае, рассчитывая отстроить дом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Красноярском крае России маленький мальчик, который страдает психическим расстройством, сжег всю семью.

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