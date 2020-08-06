А про "избил и изнасиловал в купе" я, конечно, тоже вставлю свои привычные пять копеек - в свинячий голос, понятно, когда все уже переключились на Бейрут.

Все эти ваши телодвижения - вооружить проводниц, соорудить чисто женские вагоны, нанять пенсионеров-охранников: я вам скажу то же, что и всегда: это бедность наша милая кричит.

Когда отменили знаменитый поезд "Моцарт": Вена - Париж, я понял: наступила новая эра, что там ваши зелебобы с Трампом.

Иными словами: с нашими поездами и колеями Крюковского завода шампанских вин, которые с 1937 года не сильно изменились (косметические покраски и вакуум-унитаз - это совсем не то) и летают по самой большой европейской стране с максимальной космической скоростью 50 км/ч (обычно - 30, как современный самокат) - вы тут сидите и дальше жарко обсуждайте: женские вокзалы или айкидо для проводниц.

Давно уже нет никаких ночных поездов в нормальном мире.

И не надо приходить в каменты с вот этим: "Отчего же? Вот, например, Гнидице - Бергхольц"!

Нету! Есть дневные. Скорость - под 500 км/ч. Максимальная дальность - 4 часа. Все сидят в наушниках с лептопами под объявлением "Соблюдайте тишину. Спасибо. Штраф миллион евро", как в библиотеке. Самый громкий звук - пукнула старушка, мадам Альцгеймер.

Неудобство одно: х*й полюбуешься пейзажем - все пролетает так, что только Луну немножко видно.

А вы сидите, дальше обсуждайте защелки.

Наш добрый украинский народ любит жизнь не улучшать, а украшать - я давно это писал. Ни у кого нет ума подняться над проблемой хоть на два метра.

И мне кричали: меншовартість! Уй*буй в свой Пориж! У нас защёлка! Перечный шокер! Секси-позитивизм!

Живу среди комплекса полноценности. Так проходят лучшие годы. Даже Кузя не выдержал и сбежал. А у меня духу не хватает.