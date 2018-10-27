Женщины в армии: в Украине вступил в силу революционный закон

В Украине вступил в силу закон № 2523-VIII о равных правах женщин и мужчин на военной службе в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях.

Официально опубликованный закон устанавливает новые правила, согласно которым "военнослужащие в состав суточного наряда назначаются с соблюдением законодательства по вопросам охраны материнства и детства".

Ранее в Уставе внутренней службы значилось, что военнослужащие-женщины, как правило, не назначаются в состав суточного наряда.

Новым документом, в частности, определено, что женщины исполняют воинский долг на равных принципах с мужчинами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрет дискриминации по половому признаку.

Это подразумевает принятие женщин по контракту и призыв на военную службу, прохождение военной службы, прохождение службы в военном резерве, исполнение воинских обязанностей в запасе и соблюдение правил воинского учета.

Напомним, законопроект был одобрен Верховной Радой 6 сентября голосами 247 народных депутатов.

12 октября документ был подписан президентом Петром Порошенко. 17 октября он был опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины" и спустя 10 дней вступил в силу.