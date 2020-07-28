Женщины-лидеры стран успешнее справились с коронавирусом. Показательный рейтинг

Карина Бондаренко Общество 05:10, 28.07.2020

Женщины-лидеры стран оказались успешнее в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом заявила глава Европейского банка Кристин Лагард. Показательный рейтинг подтвердило издание The Independent.

Лагард отметила, что их действия были активными, а стиль общения с гражданами - понятный.

"Для себя я поняла, что женщины, как правило, работают лучше. Я предвзята, как женщина, но предаюсь этой предвзятости", – сказала Лагард.

Согласно данным издания, в первую десятку стран, наиболее пострадавших от коронавируса по общему числу случаев и по количеству заболеваний на один миллион населения входят государства, во главе которых стоят мужчины.

В пятерку стран, которыми управляют мужчины, с наибольшим числом случаев заражений на один миллион человек входят Бахрейн (22,1 тысячи), Чили (17,5 тысячи), Панама (12,9 тысяч), Армения (12,2 тысячи) и США (11,9 тысячи). Наихудшие показатели стран, где руководят женщины, – Бельгия (5,5 тысячи), Боливия (5,4 тысячи), Швейцария (3,9 тысячи), Германия (2,4 тысячи) и Дания (2,3 тысячи).

При этом корреляция между успехом страны в борьбе с коронавирусом и тем, управляет ли ей женщина, заметна и с учетом поправок на расходы на здравоохранение, развитость туризма и плотность населения. Помимо этого учтено и то, что женщины занимают руководящие должности только в десяти процентах государств.

Отмечается, что женщины боле склонны рисковать состоянием экономики, а не жизнями людей, и предпочитают стиль руководства, основанный на эмпатии и научных данных.

"Даже с учетом институционального контекста и других мер контроля, страны, во главе которых стоят женщины, получили преимущество в нынешнем кризисе", – говорят исследователи.

Ранее OBOZREVATEL писал, что европейские страны ведут активную подготовку ко второй волне коронавируса на фоне роста новых случаев заболевания. Рассматривается возможность возвращения некоторых ограничений.

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