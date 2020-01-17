Женщину зажало в авто: в Ривненской области столкнулись сразу семь машин. Фото

В Ривненской области 17 января в масштабном транспортном происшествии столкнулось сразу семь автомобилей. Два человека пострадали.

Как сообщили на сайте пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, авария произошла утром, примерно в 7.40, вблизи села Александрия.

По предварительной информации, столкновение произошло из-за сильного тумана и скользкой дороги.

На Ривненщине столкнулись сразу семь автомобилей rv.npu.gov.ua

Предварительно травмировались два человека, среди которых одна женщина, которую зажало в авто. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, спасатели и медики.

Движение на этом участке дороги затруднено, видимость составляет ориентировочно 30 метров, дорожное покрытие скользкое.

На Ривненщине столкнулись сразу семь автомобилей rv.npu.gov.ua

На Ривненщине столкнулись сразу семь автомобилей rv.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января в Святошинском районе Киева пьяный мужчина за рулем автомобиля Ssang Yong протаранил несколько автомобилей и пытался скрыться с места происшествия, однако врезался в дерево.

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