Женщинам с ЧАЭС запрещали рожать, беременности скрывали, – экс-сотрудница станции

Женщинам, которые работали на Чернобыльской атомной электростанции после аварии, запрещали рожать и просили подписывать соответствующий документ.

Об этом рассказала бывшая работница ЧАЭС Ирина Якунчихина, которая посвятила этому объекту 10 лет своей жизни (женщина уволилась только в 1997 году), пишет ВВС. По ее словам, свою беременность на работе пришлось скрывать до декретного отпуска.

Якунчихина рассказала, что документ, который выдавали женщинам, был полуофициальным и внутренним. Даже сейчас, спустя 34 года после трагедии, он до сих пор нигде не всплыл в архивах.

"Когда я привезла все эти документы в поликлинику Чернобыля, я думала, что меня не просто убьют, а еще и съедят. Начали меня запугивать: "Этот ребенок не родится здоровым"... Я бегом на автобус и домой – больше я там не появлялась, пока не родила", – вспоминает женщина о пережитом страхе.

Впрочем, через 10 месяцев декретного отпуска она наняла няню для маленького сына и таки вернулась к работе. Ведь тогда на станции после катастрофы крайне не хватало людей.

Напомним, 14 декабря в Украине является Днем чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Президент Владимир Зеленский, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Офиса президента Андрей Ермак посетили в памятную дату знак "Воинам Чернобыля" и мемориальный курган "Героям Чернобыля" в Киеве, где возложили цветы.

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