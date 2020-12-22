Женщина вылечилась от рака с помощью революционного метода

В Великобритании 32-летняя женщина с термальной стадией рака полностью излечилась благодаря революционному методу борьбы с заболеванием.

У пациентки Хелен Уинн Хьюз диагностировали лимфому в 2018 году, когда она вынашивала третьего ребенка. Медики нашли у нее опухоль в области груди размером с грейпфрут, пишет Daily Mail.

Осенью 2019 года врачи сообщили ей, что рак больше не реагирует на лечение и распространился на кости, печень и легкие.

"Мне посоветовали подготовить детей к худшему", – вспоминает она.

После чего британке предложили пробовать CAR-T-клеточную терапию, которую только недавно одобрили в Национальной службе здравоохранения Великобритании. Метод был последней надеждой пациентки.

Хьюз провела пять недель в онкологическом центре в английском городе Манчестер. Она отметила побочные эффекты лечения, в частности временную потерю памяти. После терапии пациентка полгода ждала результаты лечения.

"Когда врачи сказали, что я выздоровела, мы все расплакались. В конечном счете рак полностью ушел. Я готовилась к худшему, но CAR-T-клеточная терапия спасла мне жизнь", – сказала она.

При CAR T-клеточной терапии используется химерный антигенный рецептор для распознавания злокачественных клеток и их последующего уничтожения. Он представляет собой белок, сочетающий в себе фрагменты антитела, который избирательно связывается с определенными антигенами, и домены, активирующие иммунную систему. Т-клетки пациента извлекают и генетически модифицируют, чтобы на их поверхности находился химерный антигенный рецептор CAR, который связывается с белком CD133 на клетках глиобластомы. После модификации их снова внедряют в организм больного.

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