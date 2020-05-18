На всеукраинских соревнованиях по акватлону (единоборства под водой) победила 19-летняя Екатерина Никитенко, которая служит в рядах Вооруженных сил Украины.

Она стала первой женщиной за всю историю ВСУ, которая получила водолазную квалификацию, пишет АрміяInform (чтобы посмотреть все фото, проскролльте новость до конца).

armyinform.com.ua

Никитенко прошла суровые испытания, во время которых отсеивается до 70% мужчин (50% на вступительных экзаменах, еще до 20% во время учебы).

"Я видела, как сдаются некоторые ребята. Понимала, что как единственная девушка должна бороться и получить желанную профессию", – отметила девушка.

armyinform.com.ua

Девушка рассказала, что в течение месяца курсанты проходят курс теоретической подготовки и отрабатывают практические навыки в бассейне.

"Нам пытались создать реальные условия угрозы для жизни, имитируя нападения противника, аварийные ситуации, обязывая бороться, преодолевать свои страхи и панику. Очень сильно истощали как психологически, так и физически. Мы плавали с завязанными руками и ногами. Нас изматывали длительным пребыванием в воде. Затем, оставаясь на поверхности только за счет работы на ластах, удерживали дополнительный груз весом от 10 до 20 кг и еще и передавали его по кругу. Все это время нас поливали сверху водой", – отметила Никитенко.

armyinform.com.ua

За время учебы она провела более 650 минут под водой, погружаясь на глубину до 30 метров. За это время девушка научилась задерживать дыхание до трех минут, за которые успевает проплыть около 50 метров под водой.

armyinform.com.ua

Свою военную карьеру Никитенко начала с фельдшера в водолазной школе: должность предусматривает медицинское обеспечение во время водолазных спусков и получение допуска к спускам в барокамере для оказания медицинской помощи водолазам, которые проходят лечебную рекомпрессию.

armyinform.com.ua

Сейчас она готовится пройти курсы для инструкторов и стать первой женщиной инструктором-водолазом, а затем продвигаться далее по карьерной лестнице до специалиста. Во время службы Никитенко также планирует получить высшее военное образование.

armyinform.com.ua

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