В Закарпатской области уже 20 человек заразились коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил заместитель главы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко в Facebook.

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Закарпатский лабораторный центр в Ужгороде получил ПЦР-тесты людей, с которыми контактировала заболевшая женщина. Согласно сводкам Минздрава, она, вероятно, была первой официальной инфицированной в области.

"Среди 51 установленного контактного лица, у 19, которые контактировали с женщиной во время посещения церкви, выявлены положительные результаты. Это свидетельствует о возможном массовом инфицировании лиц в условиях несоблюдения карантина", – написал он.

С 23 марта все контактные лица женщины находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

Коронавирус добрался до Закарпатья

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 10:00 воскресенья, 29 марта, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине уже достигло 418.

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