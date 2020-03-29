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29 марта • обновлено в 18:44
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Женщина сходила в церковь: на Закарпатье коронавирус нашли у 20 человек

22т
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В Закарпатской области уже 20 человек заразились коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил заместитель главы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко в Facebook.

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Закарпатский лабораторный центр в Ужгороде получил ПЦР-тесты людей, с которыми контактировала заболевшая женщина. Согласно сводкам Минздрава, она, вероятно, была первой официальной инфицированной в области.

"Среди 51 установленного контактного лица, у 19, которые контактировали с женщиной во время посещения церкви, выявлены положительные результаты. Это свидетельствует о возможном массовом инфицировании лиц в условиях несоблюдения карантина", – написал он.

С 23 марта все контактные лица женщины находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

Коронавирус добрался до Закарпатья

Коронавирус добрался до Закарпатья

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 10:00 воскресенья, 29 марта, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине уже достигло 418.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Ужгород
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Ya Neloh
Ya Neloh
Так есть уголовная ответственность для инфицированных "заробитчан" не соблюдавших самоизоляцию? Покушение на жизнь и здоровье или неумышленное убийство - тоже подойдёт.
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Еще одна экзальтированная активная старая самка которую никто не мог успокоить
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Закрыть все церкви! Фанатики туда будут ходить, чтобы ни говорили про угрозу. Хватить либеральничать! Рассказы про святые храм и хорошо в здоровой стране! Сейчас нужно прекратить эти балачки!
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