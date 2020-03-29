В Закарпатской области уже 20 человек заразились коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщил заместитель главы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко в Facebook.
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Закарпатский лабораторный центр в Ужгороде получил ПЦР-тесты людей, с которыми контактировала заболевшая женщина. Согласно сводкам Минздрава, она, вероятно, была первой официальной инфицированной в области.
"Среди 51 установленного контактного лица, у 19, которые контактировали с женщиной во время посещения церкви, выявлены положительные результаты. Это свидетельствует о возможном массовом инфицировании лиц в условиях несоблюдения карантина", – написал он.
С 23 марта все контактные лица женщины находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.
Коронавирус добрался до Закарпатья
Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 10:00 воскресенья, 29 марта, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине уже достигло 418.
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