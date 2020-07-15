Женщина родила во время сеанса экзорцизма, не подозревая о беременности

Жительница Южно-Африканской Республики не знала о своей беременности и внезапно родила во время сеанса экзорцизма.

Об этом она рассказала в социальной сети Twitter, пишет Pulse. По ее словам, это произошло, когда она делала генеральную уборку вместе со своей матерью.

Женщина утверждает, что неожиданно почувствовала легкую боль. Она решила, что сейчас у нее начнутся месячные, но боль продолжала усиливаться.

По инициативе матери женщину отвели к пастору для изгнания злых духов. Боль не утихала, затем начались роды. Ребенок появился на свет в разгар экзорцизма. Лишь после этого роженицу и младенца отвезли в больницу.

Как писал OBOZREVATEL ранее, исследование ученых подтвердило, что беременная женщина, зараженная COVID-19, может передать вирус плоду.