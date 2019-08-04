"Женщина кричала о помощи": в Киеве мужчина поджег квартиру с матерью

В Днепровском районе Киева в воскресенье, 4 августа, мужчина закрыл мать на балконе, поджег квартиру и ушел пить пиво.

Об этом "Информатор" узнал на месте происшествия. Сообщение на линию "102" поступило около 15:10 (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По сообщениям очевидцев, с балкона седьмого этажа женщина кричала о помощи. Экипаж патрульной полиции, который прибыл на адрес, отметил достаточно сложную ситуацию.

Фото с места ЧП Информатор

Так, правоохранители выяснили, что выйти женщина не может, поскольку в квартире пожар. Патрульные пытались самостоятельно потушить огонь, пока на место не прибыли спасатели ГСЧС.

"Женщину из горящей квартиры спасли пожарные. Она не пострадала. При осмотре помещения выяснилось, что горел диван, и удалось избежать распространения огня", – сообщает издание.

По словам очевидцев, когда женщина звала на помощь, она говорила, что квартиру поджог какой-то мужчина. Позже полицейским стало известно, что это ее сын и в момент начала пожара он был в квартире. После ликвидации пожара патрульные выяснили, что он пьет пиво в соседнем дворе.

Мужчина был задержан. Во время общения с правоохранителями он рассказал, что чинил радиоприемник.

"Когда у него что-то не получилось, то поджег деталь прибора. Почему он оставил мать на балконе, а сам ушел, объяснить эти действия он не смог. Задержанного передали следственно-оперативной группе, но женщина отказалась писать заявление на собственного сына и его отпустили", – сказано в материале издания.

Фото с места ЧП Информатор

Фото с места ЧП Информатор

Фото с места ЧП Информатор

Фото с места ЧП Информатор

Фото с места ЧП Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователей сети разозлило видео пожара на балконе одного из жилых домов в Киеве, который случился из-за брошенного окурка. В результате ЧП пострадали животные.

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