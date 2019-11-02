В начале 1980-х жесточайщий маньяк Анатолий Нагиев по прозвищу Бешеный охотился на Примадонну советской и российской эстрады Аллу Пугачеву. Она чудом осталась жива.

Его страсть к звезде была столь велика, что он убивал девушек, похожих на Пугачеву. Об этом пишет Лента.ру.

Также был случай, когда Нагиев устроил настоящую бойню в вагоне поезда. После чего его арестовали. Но маньяк, был до такой степени силен, что мог рвать на себе наручники. В результате конвоирам ничего не оставалось, как изрешетить его пулями, чтобы остановить.

Анатолий Нагиев Фото из материалов следствия

Первое преступление Анатолий Нагиев совершил в 17-летнем возрасте: его жертвой стала лаборантка профессионально-технического училища (ПТУ), которая не проявила к нему ответной симпатии. В мае 1975 года он изнасиловал девушку — но та побоялась обращаться в полицию и будущему маньяку сошло все с рук.

Почувствовав безнаказанность, он совершил еще несколько таких преступлений и крайняя его жертва написала заявление в полицию, после чего парня приговорили к шести лет тюрьмы – в одну из колоний республики Коми. В заключении он слушал песни Аллы Борисовны и после выхода на свободу пообещал себе любой ценой добиться внимания звезды.

В 46 километрах от колонии располагался город Печора, куда заключенных в свободное от работы время иногда отпускали погулять: правила колонии-поселения разрешали это. В один из дней, во время прогулки, он познакомился с девушкой, которая была безумно похожа на Пугачеву. Он напросился к ней домой и нанес ей там около 30 ножевых ранений, после чего надругался над ее телом и сбежал. О данном инциденте тогда никто не узнал.

Тело первой жертвы маньяка Нагиева Фото из материалов следствия

Вновь почувствовав безнаказанность, Нагиев в мае 1979 года в поезде "Ухта — Печора" познакомился с новой жертвой, похожей на Пугачеву. Ею стала бухгалтер строительно-монтажного управления города Сосногорск, откомандированная в Печору. Она была попутчицей убийцы, которой тот предложил заняться сексом в поезде, но та отказала. В ответ маньяк нанес ей два ножевых ранений и задушил. Сам скрылся и о виновнике смерти были лишь догадки.

После выхода из колонии Анатолий Нагиев ездил по городам и селам, демонстрировал зрителям разные фильмы. Бешеный нападал на девушек и насиловал их, но не убивал. По некоторым данным, за десять месяцев маньяк совершил около тридцати изнасилований. Ходили слухи, что Нагиев изнасиловал даже собственную сестру.

Далее он решил сделать то, о чем долго грезил – добраться до Аллы Пугачевой. Он договорился с проводницей поезда "Харьков-Москва" проехать "зайцем", та согласилась за плату из-за большого количества свободных мест в вагоне. Во время поездки он предложил ей заняться сексом, вновь посчитав девушку похожей на Пугачеву, но она грубо отказала. Бешеный убил ее и другую проводницу, а также несколько пассажирок, дабы избежать свидетелей. В одном из купе ехал электрик, но тот чудом остался жив.

"Женщин режу, как курей, а мужиков не трогаю", — заявил он шокированному мужчине и закрыл дверь в его купе.

Тела своих он жертв он ограбил, сняв золотые украшение. А позже выбросил на перегоне между станциями Стальной конь и Становой колодезь близ Орла, скинув их с поезда на полном ходу.

Тело жертвы, сброшенное Нагиевым с поезда Фото из материалов следствия

Добравшись до Москвы, мужчине даже удалось встретиться с Аллой Борисовной. Он пробрался в ее гримерку под видом респектабельного мужчины. А затем проследил за ней до ее дома. Но Нагиева спугнула бдительная консьержка, которая поинтересовалась, кто он и куда идет. Растерявшись от вопросов, маньяк сбежал.

Позже он вернулся домой в село Ивница, где припрятал украшение жертв, но одно из них – кольцо с массивным бриллиантом – подарил своему приятелю-сокамернику, который тот надел на мизинец. Тот в последствии попытался снять его, но не удалось. Поэтому решил отправиться к ювелиру.

Но незадолго до этого во все ломбарды в окрестностях Курска милиционеры разослали описания украшений, снятых с жертв Бешеного. Составить описания помогли родственники погибших. И ювелир, к которому обратился друг маньяка, без труда опознал кольцо. Сославшись на сильную занятость, он попросил клиента зайти к нему через полчаса, а сам позвонил в милицию. Когда подозрительный клиент вернулся к ювелиру, его сразу же задержали милиционеры — и он рассказал, как к нему попало кольцо с бриллиантом. После этого Бешеного задержали.

Оперативники отправились домой к Бешеному, но застали там только его мать. Женщина покрывать сына не стала и сообщила, что он, скорее всего, находится у своей девушки в Днепропетровске. Ее точный адрес милиционеры смогли найти в записной книжке маньяка, которую тот в целях конспирации хранил в морозильнике. Кстати, в той же книжке нашлись и адреса Аллы Пугачевой: напротив них стоял крест и было написано нецензурное слово.

Алла Пугачева Genrietta Peryan

Процесс над маньяком, чье уголовное дело насчитывало 22 тома, проходил в Курском областном суде. Он долго сопротивлялся, но все же признался во всех совершенных грехах. Бешеный вел себя крайне агрессивно, крыл матом судью и прокурора, кидался на свидетелей. В итоге за шесть убийств женщин суд приговорил его к высшей мере — расстрелу. Но маньяк на свой страшный приговор отреагировал спокойно, заявив: "Я, воин Аэлиты, ухожу от вас". На деле Бешеный просто попытался прикинуться душевнобольным. Этот ход не сработал: психиатры продолжали стоять на своем — осужденный вменяем.

Анатолий Нагиев по кличке Бешеный Фото из материалов следствия

Удобный для побега момент представился Нагиеву во время этапирования в тюрьму города Новочеркасска, где его смертный приговор должны были привести в исполнение. 19 августа 1981 года на станции Хотунок маньяк вместе с десятью уголовниками дожидался посадки в автозак. Поезд с осужденными прибыл поздно ночью, и конвоиры спешили побыстрее отправить их в тюрьму. В спешке один из конвоиров допустил грубое нарушение: он сковал руки Бешеного наручниками не за его спиной, а спереди. Осужденный понял — это его шанс.

Маньяк дождался момента, когда к перрону приблизился товарный поезд, проскочил прямо перед составом и бросился бежать — догнать его конвоиры не сумели.

Позже шли неприрывные поиски. И тут оперативникам повезло: оказалось, что заключенный Нагиев переписывался с девушкой с хутора Яново в Ростовской области. Оперативники отправились туда и устроили в стоге засаду — и дождались появления "цыганки", которой оказался Бешеный. Увидев оперативников, он сначала бросился бежать, а когда понял, что уйти не получится, напал на одного из преследователей с тесаком. Тот открыл огонь — в общей сложности в маньяка попали около 15 пуль. Но даже с тяжелыми ранениями Бешеный отчаянно сопротивлялся, не давая себя скрутить. В итоге надеть на него наручники удалось лишь совместными усилиями нескольких оперативников.

Фото из материалов следствия

Состояние маньяка было критическим, но связанные клятвой Гиппократа врачи упорно боролись за его жизнь — и им удалось стабилизировать состояние опасного пациента. Когда тот пришел в себя, то сразу попытался уговорить медсестру помочь ему с побегом — но получил категорический отказ.

28 октября 1981 года (по другим данным — пятого мая 1982 года) 23-летний серийный убийца и насильник Анатолий Нагиев был расстрелян.

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