Жена украинца, которому пересадили сердце, написала трогательное письмо донору

Жена Сергея Козачка из Константиновки Донецкой области, которому во Львове пересадили сердце, написала письмо со словами благодарности семье анонимного донора.

Об этом сообщила журналистка, основательница IDonor: Всеукраинская платформа донорства Ирина Заславец на своей странице в Facebook.

В письме женщина поблагодарила за спасенную жизнь отца двух дочерей и выразила надежду, что когда-то эти слова прочитают родные их спасителя.

"Уважаемая семья донора, к сожалению мы не знаем ваших имен и имени нашего донора, Вы, как неизвестный солдат. Нет дня, чтобы я о Вас не думала. Я хочу Вам выразить благодарность за жизнь своего мужа. Если бы не Вы, в ближайшее время сердце моего мужа остановилось бы, и я чувствовала бы всю ту боль, которая сейчас с Вами. Вы спасли не только его жизнь, но и мою. Вы сохранили отца детям!" – написала жена Козачка.

По ее словам то, что она чувствует – это больше, чем благодарность.

"Я горжусь Вашим поступком. И при этом мне стыдно за свое счастье. Обращаясь к жене нашего донора, я хочу пожелать Вам крепкого здоровья, сил и обязательно стать счастливой! Я обещаю беречь сердце, которое дорого нам обеим! Обращаясь к маме, хочу поблагодарить за то, что Вы подарили жизнь и моему мужу. Девочки, я вам буду благодарна до своего последнего дыхания!" – подчеркнула женщина.

Она предложила семье донора, если у них появится желание, раскрыть имена или пообщаться.

"Мы будем ждать. Нам важно молиться за душу нашего спасителя. Если вы не хотите предоставить любую информацию, мы с уважением к этому отнесемся. Я надеюсь, что это письмо к вам дойдет!" – написала она.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что во Львове хирурги пересадили сердце и две почки трем пациентам от одного донора – 28-летнего мужчины, который скончался от инсульта. Врачи неделю боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Родные умершего согласились на донорство – это мама, сестра и беременная первенцем жена.

Сердце получил житель Константиновки, его собственное стало в четыре раза крупнее после того, как он переболел гриппом. Чтобы провести операцию, кардиохирург и директор Института сердца МЗ Украины Борис Тодуров добирался из Мариуполя во Львов вертолетом и самолетом