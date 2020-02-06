"Любимый, будет двойня! Связь оборвалась..." Жена пропавшего на Донбассе героя растрогала историей судьбы. Фото

Жена пропавшего и, возможно, погибшего под Илловайском украинского воина, которая осталась одна с двумя детьми, поделилась душераздирающей историей судьбы.

Об этом идет речь в материале информагентства Министерства обороны "АрмияInform" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Марина и Василий, которые давно проживали в гражданском браке, официально расписались 18 августа 2014 года. В этот же день мужчина ушел на фронт. А уже через несколько дней его жена, которая на протяжении более чем 12 лет не могла забеременеть, обнаружила на тесте две полоски.

Марина и Василий АрмияInform

"Уже даже не надеялись. А тут такой сюрприз. Я даже боялась верить, что это правда. Помню, как 24 августа, на День Независимости, наконец дозвонилась Васи. Мои родители именно праздновали сорок лет совместной жизни. Он позвонил поздравить их, а получилось ... мы поздравили его! Василий тоже сначала не поверил: "Ты шутишь? Не может быть! Это точно?" – поделилась Марина.

Узнав, что у них будет двойня, женщина сразу же позвонила поделиться радостью мужу. Их короткий разговор в тот день стал последним: "Кричу: "У нас будет двойня! Представляешь?" В ответ: "Что? Ты серьезно? Береги детей". Связь оборвалась".

При этом Марина даже не знала, что ее муж был в Илловайске – он не хотел лишний раз тревожить любимую.

"29 августа в Илловайске он навсегда исчез... А я даже не знала о том Илловайске. И телевизор не смотрела, чтобы лишний раз не нервничать. Как-то в маршрутке неожиданно заплакала ни с того, ни с сего. Меня спросили: не звонил муж? В груди защемило, почувствовала – что-то не то..." – вспомнила женщина.

"У меня была истерика. Говорила себе, что он не мог погибнуть. Ведь мы двенадцать лет мечтали о детях! Он просто обязан их увидеть", – добавила она.

Василия искали десять месяцев. Все это время его беременная жена не находила себе места, что и вылилось новыми проблемами – врачи предупредили о серьезной патологии у ее будущей дочери. Несмотря ни на что, женщина родила двойню – Мирослава и Соломию.

Жена пропавшего на Донбассе героя растрогала их историей АрмияInform

"Помню, как впервые увидела новорожденных двойняшек и поцеловала фотографию мужчины. Говорю: "Поздравляю, любимый! У нас сегодня мальчик и девочка родились. Все, как мы мечтали ..." Сейчас Соломия – на инвалидности, ей провели сложную операцию в Германии, ежегодно ездим за границу на обследование, она имеет определенные особенности. Но более позитивного и шумного ребенка найти сложно. Она выжила, несмотря на все, что говорили", – поделилась Марина.

Жена пропавшего на Донбассе героя растрогала их историей АрмияInform

Василий – полный сирота, поэтому провести подтверждающие тесты ДНК останков тела смогли только тогда, когда родились Мирослав и Соломия. Именно по ДНК детей и удалось идентифицировать мужчину.

"Но, чтобы не говорили факты, я до сих пор надеюсь, что это неправда и он вернется. Не верю, и все! Ведь момент его гибели никто не видел. Там был хаос и настоящий ад. Так, все говорят, что разорвалась БМП. Но, был ли он точно в машине, или рядом, никто не знает. Даже лучший друг Василия, с которым они были в одном БМП, не видел, что случилось с мужем ... Говорит, что начался обстрел и они потерялись... Сейчас он, кстати, является крестным детей. У меня нет права раскисать. Да и как раскиснуть с такими позитивчиками!" – подытожила жена пропавшего героя.

Жена пропавшего на Донбассе героя растрогала их историей АрмияInform

Дети пропавшего героя с кресным АрмияInform

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