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7 февраля • обновлено в 08:26
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"Любимый, будет двойня! Связь оборвалась..." Жена пропавшего на Донбассе героя растрогала историей судьбы. Фото

12.9т
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Жена пропавшего и, возможно, погибшего под Илловайском украинского воина, которая осталась одна с двумя детьми, поделилась душераздирающей историей судьбы.

Об этом идет речь в материале информагентства Министерства обороны "АрмияInform" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Марина и Василий, которые давно проживали в гражданском браке, официально расписались 18 августа 2014 года. В этот же день мужчина ушел на фронт. А уже через несколько дней его жена, которая на протяжении более чем 12 лет не могла забеременеть, обнаружила на тесте две полоски.

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Марина и Василий

Марина и Василий

АрмияInform

"Уже даже не надеялись. А тут такой сюрприз. Я даже боялась верить, что это правда. Помню, как 24 августа, на День Независимости, наконец дозвонилась Васи. Мои родители именно праздновали сорок лет совместной жизни. Он позвонил поздравить их, а получилось ... мы поздравили его! Василий тоже сначала не поверил: "Ты шутишь? Не может быть! Это точно?" – поделилась Марина.

Узнав, что у них будет двойня, женщина сразу же позвонила поделиться радостью мужу. Их короткий разговор в тот день стал последним: "Кричу: "У нас будет двойня! Представляешь?" В ответ: "Что? Ты серьезно? Береги детей". Связь оборвалась".

При этом Марина даже не знала, что ее муж был в Илловайске – он не хотел лишний раз тревожить любимую.

"29 августа в Илловайске он навсегда исчез... А я даже не знала о том Илловайске. И телевизор не смотрела, чтобы лишний раз не нервничать. Как-то в маршрутке неожиданно заплакала ни с того, ни с сего. Меня спросили: не звонил муж? В груди защемило, почувствовала что-то не то..." – вспомнила женщина.

"У меня была истерика. Говорила себе, что он не мог погибнуть. Ведь мы двенадцать лет мечтали о детях! Он просто обязан их увидеть", – добавила она.

Василия искали десять месяцев. Все это время его беременная жена не находила себе места, что и вылилось новыми проблемами – врачи предупредили о серьезной патологии у ее будущей дочери. Несмотря ни на что, женщина родила двойню – Мирослава и Соломию.

Жена пропавшего на Донбассе героя растрогала их историей

Жена пропавшего на Донбассе героя растрогала их историей

АрмияInform

"Помню, как впервые увидела новорожденных двойняшек и поцеловала фотографию мужчины. Говорю: "Поздравляю, любимый! У нас сегодня мальчик и девочка родились. Все, как мы мечтали ..." Сейчас Соломия на инвалидности, ей провели сложную операцию в Германии, ежегодно ездим за границу на обследование, она имеет определенные особенности. Но более позитивного и шумного ребенка найти сложно. Она выжила, несмотря на все, что говорили", – поделилась Марина.

Жена пропавшего на Донбассе героя растрогала их историей

Жена пропавшего на Донбассе героя растрогала их историей

АрмияInform

Василий – полный сирота, поэтому провести подтверждающие тесты ДНК останков тела смогли только тогда, когда родились Мирослав и Соломия. Именно по ДНК детей и удалось идентифицировать мужчину.

"Но, чтобы не говорили факты, я до сих пор надеюсь, что это неправда и он вернется. Не верю, и все! Ведь момент его гибели никто не видел. Там был хаос и настоящий ад. Так, все говорят, что разорвалась БМП. Но, был ли он точно в машине, или рядом, никто не знает. Даже лучший друг Василия, с которым они были в одном БМП, не видел, что случилось с мужем ... Говорит, что начался обстрел и они потерялись... Сейчас он, кстати, является крестным детей. У меня нет права раскисать. Да и как раскиснуть с такими позитивчиками!" – подытожила жена пропавшего героя.

Жена пропавшего на Донбассе героя растрогала их историей

Жена пропавшего на Донбассе героя растрогала их историей

АрмияInform

Дети пропавшего героя с кресным

Дети пропавшего героя с кресным

АрмияInform

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вызвало большой резонанс видео с юным героем Вооруженных сил Украины на Донбассе, который встал на защиту нашей страны, еще не достигнув совершеннолетия.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Донбасс
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Кор Павел
Кор Павел
Да обоз любит выжимать у людей слезу. Дети сироты, вдова. Олько ты туда поехал за боблом, на гражданке не было зараьатка. По омучто скакун все проскакали, государство все что можно продал и ни чего не прстроила
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Доброволец? В скотомогильник!
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dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован\\\\. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://cuz.su/menso
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