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Жена погибшего Героя пошла на службу в ВСУ вместо него: украинцев тронула история семьи

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Украинцев поразила история семьи Свищ

В сети получила огласку трогательная история семьи погибшего Героя ВСУ Сергея Свища. После смерти защитника его жена решила продолжить дело любимого и пошла в армию, несмотря на то, что осталась одна с маленьким сыном на руках.

О непростом пути семьи Свищ написали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Всего за несколько часов пост с фото защитницы и ее сына, первоклассника Артемки собрал более 10 000 реакций, свыше 200 комментариев и около 500 распространений.

"Сентябрь. Дети Героев пошли в школу, но отвели их туда только мамы. На фото маленькая семья: Ирина и Артем Свищ. Мальчик в этом году стал первоклассником. Артемка знает, что папа его очень сильно любил и сделал все, чтобы сын жил в свободной Украине. А вы никогда не забывайте, что для того, чтобы ваши дети учились спокойно в школах и лицеях, кого-то на Первый звонок отведет уже только мама. А у кого и мама погибла на войне!" – обратились в посте к украинцам.

Ирина Свищ с сыном-первоклассником Артемом.

Волонтеры напомнили, что глава семьи Свищ, командир роты 54-го отдельного гвардейского разведывательного батальона, старший лейтенант Сергей Свищ погиб в январе 2015 года. Трагедия произошла вблизи села Санжаровка в районе Дебальцево (высота 307,5, опорный пункт "Валера"). Маленькому сыну Героя тогда не было еще и двух лет.

Впрочем, несмотря на это, в память о муже мама Артемки вскоре подписала контракт и до сих пор служит в подразделении, где все напоминает о любимом.

В комментариях под постом о семье защитников украинцы поблагодарили их за мирное небо и пожелали счастливой жизни их сыну-первокласснику.

"Папа с небес радуется за вас и гордится вами. И всегда будет рядом с вами", "Как я понимаю, каждое 1 сентября, начиная с 2014, я вела детей в школу сама, ком в горле... Счастья вам и мира" , "Помним и всегда будем помнить, каждый вечер молюсь и прошу Господа, чтобы защитил наших ребят. Всегда благодарна им за то, что мои дети спят спокойно", "Ты будешь счастлив! За твоим плечами – крылья мамы и вечная охрана папы!", "Проклятый "русский мир" с кремляд*ми наделали сирот внезапно, когда мы жили мирной жизнью", – делятся люди своими переживаниями.

Семья погибшего Героя Сергея Свища

Семья погибшего Героя Сергея Свища

Семья погибшего Героя Сергея Свища

Семья погибшего Героя Сергея Свища

Вернись живым

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев поразила история семьи погибшего воина ВСУ Петра Третьяка. Его жена, сын и невестка, несмотря на потерю близкого человека, решили продолжить дело защитника и также вступили в ряды украинской армии.

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