Жена погибшего Героя Иловайска поделилась криком души о смерти и войне

Украинская журналистка Михайлина Скорик, муж которой погиб в Иловайске в 2014 году, поделилась воспоминаниями о личной трагедии и обратилась с мощным посланием к украинцам.

На личной странице в Facebook женщина возобновила хронологию событий дня, когда оборвалась жизнь ее любимого, и рассказала, как живет с этой болью уже шесть лет.

"Сегодня – тот же день. День, которого хочется, чтобы никогда не было. День, когда я рассказываю здесь, каким замечательным был Сергей. Сегодня будет почти официоз – о войне и смерти. Просто факты. Мой муж, Сергей Шкаривский, погиб 19 августа 2014 года в Иловайске Донецкой области во время операции по освобождению города. Он – под позывным "Шульц" – стал командиром 1 роты 1 первого взвода добровольческого батальона "Донбасс", – написала она 19 августа.

По словам Скорик, по документам ее муж был капитаном воинской части 3027 Национальной гвардии Украины в Новых Петровцах. Впоследствии он должен был получить звание майора, однако представление с фронта так и не дошло, куда следует.

Герой, вспоминает журналистка, погиб до массового входа регулярных войск российской армии и до "Иловайского котла", в котором через неделю оказались его побратимы. При этом ни они, ни жена не знают истинных причин военного провала в самом Иловайске и во время отступления по "зеленому коридору".

"Несмотря на многочисленные обещания двух президентов, расследование так и не провели. Но я точно знаю, что случилось это между 17:20 и 17:45 вечера. Сергея двумя пулями убил вражеский снайпер – напротив супермаркета "АТБ", на одной из центральных улиц украинского города. За несколько часов до этого он весело шутил мне в трубку о Тезке (Сергея Ружицкий), его легко раненого друга, а потом телефон просто перестал отвечать".

Жена погибшего защитника отметила, что последний день его жизни частично воспроизведен в фильме "Иловайск-2014. Батальон "Донбасс". Впрочем сама она до сих пор не смотрела его и не хочет этого делать.

"Хотя до сих пор знаю его телефон на память и иногда перечитываю наши особые СМС-ки. Шесть лет я не могу смотреть никаких фильмов о российско-украинской войне, потому что ее все еще слишком много во мне внутри, чтобы добавлять эмоции снаружи. Все это время я живу с внутренней травмой, как и другие более 10 000 семей погибших. А также 1,5 миллиона переселенцев, вынужденных бежать, спасая семьи и собственную жизнь".

Скорик добавила, что через 6 лет особо обидно осознавать, что эта война для большинства украинского общества стала чем-то обыденным, обычным и ненужным, как будто она закончилась и у нас в кармане уже давно то ли мир, то ли победа.

"Конечно, иначе и не могло быть – люди устали слышать о погибших. Но правда заключается в том, что кажущегося мира нет. Наоборот, каждую неделю мы имеем новые потери, в Украине продолжается настоящая траншейная война, Донбасс и Крым до сих пор оккупированы россиянами", – напомнила женщина соотечественникам и призвала настоящих патриотов почтить память ее мужа на его могиле в Ирпене.

В конце сообщения журналистка опубликовала свое последнее фото с любимым. Фотография была сделана 30 июня 2014 года, когда батальон "Донбасс" проводил митинг на Банковой в Киеве перед отправкой на фронт – сначала в Изюм, а затем в Луганскую область.

Последнее фото Михайлини Скорик и Сергея Шкаривского Facebook Михайлины Скорик

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