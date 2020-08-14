Жена освобожденного в Беларуси украинца: могу только сидеть и плакать без остановки
Людям, чьи родственники исчезли во время протестов в Беларуси, приходится разыскивать их по обрывкам информации из разных источников.
Об этом написала в Facebook жена задержанного и освобожденного украинского волонтера Константина Реуцкого, соучредителя организации "Восток SOS" Александра Дворецкая. По несколько дней люди пребывают в неведении о судьбе своих родных.
"За эти двое суток я перечитала тысячи фамилий задержанных в разных СИЗО, в больницах и судах. Они были на клочках бумаги, на аудиосообщениях, в таблицах и фотографиях избитых людей. Я видела сотни сообщений о розыске от родственников по всей Беларуси", – написала женщина.
Она отметила, что уже после освобождения украинских волонтеров ей продолжают приходить сообщения, связанные с поиском пропавших. И опубликовала снимок одного из них.
"Мицкевич, 16 лет, в 3-й больнице ищите", – сказано в нем.
"Сейчас, когда Костя и Женя в безопасности, мне и дальше приходят сообщения, и вот теперь я могу только сидеть и плакать без остановки. Впервые за эти два дня. Друзья, неужели мы ничего не можем сделать, чтобы это остановить?" – написала Дворецкая.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, задержанных в Беларуси участников акций протеста против результатов выборов президента держат по несколько суток без еды и воды.
В Беларуси освободили двух украинских волонтеров организации "Восток SOS" – Костантина Реуцкого и Евгения Васильева.