Жена Маркива трогательно рассказала о возвращении мужа. Видео

Таша Адамович Общество 14:01, 4.11.2020 Обновлено: 14:24, 4.11.2020

Жена освобожденного итальянским судом украинского нацгвардейца Виталия Маркива Диана трогательно рассказала о его возвращении на родину.

Она поделилась с журналистами информацией о том, что первой с освобождением мужа ее поздравила волонтер Диана Макарова, потом мама. Звонили очень многие, уточнила Диана.

"Виталий набрал меня где-то через час. Не верилось ни мне, ни ему", – сказала она.

Было очень много эмоций, поэтому первые слова мужа она не помнит.

К приезду Виталия мама приготовила его любимое блюдо – печеночный торт. Об этом он сам попросил ее по телефону накануне возвращения, сказала Диана.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что во вторник, 3 ноября, в Милане (Италия) состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его оправдали и освободили из-под стражи.

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