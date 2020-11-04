Жена Маркива трогательно рассказала о возвращении мужа. Видео
Жена освобожденного итальянским судом украинского нацгвардейца Виталия Маркива Диана трогательно рассказала о его возвращении на родину.
Она поделилась с журналистами информацией о том, что первой с освобождением мужа ее поздравила волонтер Диана Макарова, потом мама. Звонили очень многие, уточнила Диана.
"Виталий набрал меня где-то через час. Не верилось ни мне, ни ему", – сказала она.
Было очень много эмоций, поэтому первые слова мужа она не помнит.
К приезду Виталия мама приготовила его любимое блюдо – печеночный торт. Об этом он сам попросил ее по телефону накануне возвращения, сказала Диана.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что во вторник, 3 ноября, в Милане (Италия) состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его оправдали и освободили из-под стражи.