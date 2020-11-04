Жена Маркива трогательно рассказала о возвращении мужа. Видео

Жена освобожденного итальянским судом украинского нацгвардейца Виталия Маркива Диана трогательно рассказала о его возвращении на родину.

Она поделилась с журналистами информацией о том, что первой с освобождением мужа ее поздравила волонтер Диана Макарова, потом мама. Звонили очень многие, уточнила Диана.

"Виталий набрал меня где-то через час. Не верилось ни мне, ни ему", – сказала она.

Было очень много эмоций, поэтому первые слова мужа она не помнит.

К приезду Виталия мама приготовила его любимое блюдо – печеночный торт. Об этом он сам попросил ее по телефону накануне возвращения, сказала Диана.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что во вторник, 3 ноября, в Милане (Италия) состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его оправдали и освободили из-под стражи.