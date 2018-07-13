Нельзя ругать электорат, говорили они. Люди вынуждены брать гречку, говорили они. Пусть депутат не работает, так хоть концерт бесплатный устроит, говорили они.

А вообще я теперь всегда буду доставать этот скрин, когда буду встречать дискуссию о том, чтобы лишить пенсионеров избирательного права. Потому что можно бесконечно говорить о правах человека, конституционных гарантиях и "нуищто просто у чилавека другое мнение", но однажды - после четырех лет войны, бесконечных osint-расследований об участии РФ и тысяч текстов, направленных на повышение уровня критического мышления у людей - на избирательный участок придет дама с лицом завхоза совецкого пионерлагеря и пламенеющей надписью на лице капслоком: СПАСИБО ЗА ПАКЕТ СЕМЯН К 8 МАРТА!!!

И поставит галочку напротив фамилии Мураева.