Желтый уровень опасности: синоптики изменили прогноз погоды в Украине

В Украину в пятницу, 14 ноября, придет похолодание. Температура воздуха снизится в некоторых регионах страны до +7 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Холоднее всего будет в центре страны. Здесь температура составит +7…+9 градусов, будет пасмурно, но осадков не предвидится.

Новости Синоптик дала прогноз на пятницу в Украине

На западе Украины до +11 и небольшой дождь. В Ужгороде температура воздуха достигнет +16 градусов, пройдут ливни. На востоке будет до +10 градусов, без осадков, а в южных регионах – до +16.

"15 ноября во восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый)", – добавили в Укргидрометцентре.

В Киеве в пятницу +8…+10 градусов, осадков не ожидается, но день будет пасмурным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики предупреждали, что в ноябре в Украину вернется аномальное тепло, однако с середины месяца ожидаются заморозки.

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