На Донбассе всем давно известно, что железная дорога на оккупированных территориях нужна только для того, чтобы ввозить оружие из РФ и вывозить остатки промышленности, которая, благодаря "трудам" коллаборационистов, превращена в металлолом.

Помпезные заявления властей псевдореспублики о запуске пассажирских перевозок тоже оказалась лишь пылью в глаза. Не помог даже тот факт, что российский "Первый канал" снял об этом целый сюжет в лучших традициях путинских геббельсов: и постоянные "обстрелы укрофашистов", и "забота" местных царьков, и "слёзы радости" доведенных до отчаяния местных жителей. А как интересно было слушать о малом количестве маршрутов в связи с "заботой о безопасности пассажиров", зная, что на самом деле большую часть путей уже давно порезали на металл, как, например, в районе посёлка Кутейниково.

Жаль, что на самом деле всё не так радужно, как в речах российской пропаганды: с донецкого вокзала, который, кстати, привели в божеский вид еще до российского вторжения, курсируют обычные электрички, к которым прицепили несколько плацкартных вагонов, а "международные" маршруты ведут в "столицу" такой же псевдореспублики – Луганск. А вот сами российские власти не спешат открывать свои границы для подконтрольных им республик и который год "кормят" жителей оккупированных территорий обещаниями о запуске прямого сообщения с городами РФ.

В то же время, работники так называемой "донецкой железной дороги" уже давно превратились в настоящих рабов. Видать спец по пирамидам Пушилин возомнил себя настоящим фараоном и решил буквально повесить на рабочих кандалы. По-другому это не назовёшь! Донецкие коллаборационисты до того довели людей, что те уже начали писать жалобы. Их текст можно прочесть в группе профсоюзной организации Иловайской дистанции электроснабжения. А что еще остаётся делать людям, если за апрель получаешь не более 5-7 тысяч рублей "да и то еще неизвестно когда"? "Грамотных и квалифицированных" специалистов на предприятии не осталось, "оборудование имеет почти 100% износ", а значит и о безопасности путей говорить нечего. Зато надсмотрщиков пруд пруди – "более 30 служб и отделов в аппарате управления". Пророссийские пропагандисты на каждом углу трубят о том, что украинской власти нужно "услышать Донбасс". Как показывает практика, в реальности Донбасс не слышат именно оккупанты и их приспешники. Люди уже на пределе, но властьимущие как всегда настоятельно попросят "войти в положение" и будут искать рычаги давления на измученный народ. Похожая ситуация произошла с рабочими шахты "Никанор-Новая", требования которых не были выполнены благодаря "стараниям доблестного МГБ". Помогут ли оккупационным властям такие методы на этот раз? Или же праведный народный гнев сделает своё дело?

Аферист Пушилин и его холуи в очередной раз доказали всем, что они достойные продолжатели дела Лёни Голубкова. Вот только Денису стоило бы познакомиться с еще одной пирамидой – пирамидой Маслоу и понять, чем могут для него обернуться голодные бунты. Это не страшные "укрофашисты", которые соблюдают все договорённости и перемирия. Это – месть простого народа за все годы издевательства. И тогда для всей этой проросийской шайки горе-правителей останется одна дорога. Железная дорога в никуда…

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