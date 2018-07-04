"Власти ЛНР" объявили в оккупированном Луганске мобилизацию. В чем причина? К чему готовятся террористы? - Ред.

Трудно однозначно ответить на этот вопрос. Почему? Потому что "ЛНР" и "ДНР" - это несамостоятельные образования, это марионетки Кремля. И в конце концов все их действия зависят не от того, какие задачи они преследуют, а какие задачи перед ними ставят.

Есть очень большая вероятность, что после чемпионата мира по футболу возможно какое-то обострение ситуации. Широкомасштабные действия или нет - трудно сказать, не зная, что творится в голове у господина Путина.

Исходя из этого трудно определить планы под что проводится такая мобилизация. На самом деле того человеческого ресурса, который необходим, чтобы укомплектовать два армейских корпуса "республик", естественно недостаточно. Необходимо пополнять, проводить ротации и т.п. А желающих стать пушечным мясом становится все меньше и меньше. Туда уже загоняют силой.

Новости Хлеб с привкусом крови

Довольных в "Л/ДНР" становится все меньше и меньше. Если думающие люди, то они давно поняли, что к чему, а до недумающих начинает доходить через руки, ноги, голову, живот и т.д. Конечно, количество недовольных будет все больше.

Для чего это проводится? Возможно под эскалацию конфликта, а возможно для того, чтобы удержать моральный дух этих образований "ДНР", "ЛНР" на высоком уровне, что "вот мы, осажденные крепостью, боремся за свои права" и т.д. Скорее всего и то, и другое.