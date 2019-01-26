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''Желанный ''русский мир'': в ''ДНР'' показали прелести ''процветания''

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Города в самопровозглашенной "ДНР" заполонили горы мусора, на которые не реагируют коммунальные службы.

Соответствующие снимки с прелестями "русского мира" разместил в Twitter блогер Игор Гуськов. На кадрах запечатлены оккупированные Донецк и Шахтерск.

"Картина, типичная для всей дыры. Где все те коммунальщики, что каждый день гребли при Захарченко? А еще снег очень мешает нашему процветанию", – написал он.

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''Желанный ''русский мир'': в ''ДНР'' показали прелести ''процветания''
''Желанный ''русский мир'': в ''ДНР'' показали прелести ''процветания''

Пользователи отметили, что после праздников такие завалы мусора можно увидеть по всей России и на оккупированных территориях.

"Слышал сплетню про нашу "республику", что нет ни денег, ни горючого", "Вот желанный русский мир, радуйся, ватка", "В Г*внорашке все города после Нового года такие", – написали в комментариях.

''Желанный ''русский мир'': в ''ДНР'' показали прелести ''процветания''
''Желанный ''русский мир'': в ''ДНР'' показали прелести ''процветания''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму пожаловались на последствия аннексии – так называемые власти массово стали отбирать у местных жителей бизнес.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
А как же Львов? Мы помним мусорную столицу Руины! Фото еще свежи в памяти
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Файбер Моня
Файбер Моня
ОБЪЕКТИВНО: На официальном сайте Министерства финансов сообщается, что совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в декабре 2018 года вырос в долларовом эквиваленте на 4,77%, в гривневом — на 2,17%. Как объясняют эксперты, это произошло из-за последнего транша МВФ, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства. Так, по состоянию на 31 декабря 2018 года размер госдолга составил 78,32 млрд долларов. В национальной валюте госдолг вырос на 46,15 млрд грн — до 2,169 трлн грн...
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3
1
Мачинський Олексій
Мачинський Олексій
Файбер Моня... а чотам у хахлов?!?
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1
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