''Желанный ''русский мир'': в ''ДНР'' показали прелести ''процветания''

Города в самопровозглашенной "ДНР" заполонили горы мусора, на которые не реагируют коммунальные службы.
Соответствующие снимки с прелестями "русского мира" разместил в Twitter блогер Игор Гуськов. На кадрах запечатлены оккупированные Донецк и Шахтерск.
"Картина, типичная для всей дыры. Где все те коммунальщики, что каждый день гребли при Захарченко? А еще снег очень мешает нашему процветанию", – написал он.
Пользователи отметили, что после праздников такие завалы мусора можно увидеть по всей России и на оккупированных территориях.
"Слышал сплетню про нашу "республику", что нет ни денег, ни горючого", "Вот желанный русский мир, радуйся, ватка", "В Г*внорашке все города после Нового года такие", – написали в комментариях.
Жизнь в дыре.— lgorGuskov (@j5NcUyHSJY2jbmk) 25 января 2019 г.
1 фото - Донецк студгородок
2 фото - Шахтерск
Но картина типичная для всей дыры.
Где все те коммунальщики, что каждый день гребли при захаре?
А еще снег очень мешает нашему процветанию. pic.twitter.com/TUe5XHCCrJ
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