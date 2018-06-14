Жебривский устроил вечеринку после отставки: появились фото

Экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский устроил пышное празднование в честь своего ухода с занимаемого поста в загородном клубе "Акватория" в Лимане.

Как пишут "Новости Донбасса", в заведении оказалось довольно много людей, среди которых охранник, которого часто видят на пресс-конференциях в Донецкой обладминистрации, а также водителей глав департаментов ДонОВГА.

Также факт того, что мероприятие проводит Жебривский подтвердил один из работников "Акватории".

В то же время, по информации издания "Наші гроші", одним из конечных бенефицаров загородного клуба "Акватория" является Людмила Андреевна Ульященко, которая также входит в состав менеджмента ПАО "Энергомашспецсталь".

Президентом "Энергомашспецстали" является краматорский экс-регионал, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Максим Ефимов. Ульященко также является помощником нардепа Ефимова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня Жебривский сообщил о своем решении уйти в отставку. Позже, появилась информация о возможном его преемнике на посту главы Донецкой области.

13 июня президент Петр Порошенко подписал указ о награждении Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого.