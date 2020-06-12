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12 июня • обновлено в 21:05
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Жебривский высказался против введения двойного гражданства в Украине

1.3т
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Официальное введение двойного гражданства в Украине – это путь к капитуляции.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, комментируя вероятность вынесения данного вопроса на референдум.

"Мы видим формирование национального венгерского округа в Берегово. Я думаю, что сейчас пойдут разговоры болгар по поводу города Килия и Одесской области о том, что там также должен быть отдельный национальный болгарский округ. Румыны могут подобными заявлениями отличиться. Но наиболее угрожающие – россияне", – говорит политик.

В Украине хотят разрешить двойное гражданство

В Украине хотят разрешить двойное гражданство

"112 Украина"

Если соответствующий законопроект проголосуют в Верховной Раде, или же выставят на народный референдум, это фактически легитимизирует получение российского паспорта представителями ОРДЛО: "А потом мы же прекрасно знаем политику РФ по защите русскоязычных, а затем граждан России".

"Украина потеряет контроль над пограничными населенными пунктами, где жители имеют болгарские, венгерские, румынские или русские корни. И в этой части, это та ползучая федерализация, которую нам хотят подсунуть", – отметил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение о том, что Украине нужно двойное гражданство, однако необходимо найти сбалансированное решение этого вопроса.

Позже во фракции "Слуга народа" также сообщили OBOZREVATEL, что вопрос о двойном гражданстве могут вынести на всенародный референдум.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
двойное гражданство референдум
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