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''Ждут, пока проплывет труп России'': украинка ярко разнесла агрессора за войну

3.1тЧитать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколовская ярко поставила на место Россию. Она напомнила, что своими действиями агрессор заставил украинцев мечтать о развале страны-оккупанта.

Аннексию Крыма и оккупацию Донбасса Соколовская назвала открытым ящиком Пандоры. Мощную речь украинка озвучила в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Янина Соколовская

Янина Соколовская

Скриншот видео

"Последние пять лет сделали действительно украинской мечтой многих людей — люди ждут, пока мимо нас проплывет труп России. Это нельзя отрицать, это показывают все соцопросы. Можно сколько угодно плевать в зеркало и говорить, что Украина плохая — вы открыли ящик Пандоры украденным Крымом. И теперь украинцы ждут, пока вы распадетесь", — сказала Соколовская, разнервничав своими словами пропагандистов.

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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Укроскотообразная биомасса вечных терпил, которые рождены чтобы ждать. Всю свою скотскую жизнь хохлатый терпила ждет. Ждет Развала России. Ждет захвата Кетаем Сибири. Ждет когда рухнет Крымский мост. Ждет выплаты репараций. Ждет кредитов МВФ. Ждет когда Омерика впряжется за терпилу-хохла. Хохлы даже из матки вылупляются ногами вперед, чтобы назло России. Скоты, хуле.
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Ну и пускай ждут у разбитого корыта долбоебы , а мы поедем в Крым отдыхать и радоваться .
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Умение ДРОЧИТЬ на вяликих СИФИЛИТИКОВ : Иван Грозный, Петя 1, Ленин... на сортирной России называют ПАТРИОТИЗьМОМ ! Ебанутая недоНАЦИЯ - СИФИЛИС человечества, подлежащий лечению / уничтожению !
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