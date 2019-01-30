''Ждут, пока проплывет труп России'': украинка ярко разнесла агрессора за войну

Украинская журналистка Янина Соколовская ярко поставила на место Россию. Она напомнила, что своими действиями агрессор заставил украинцев мечтать о развале страны-оккупанта.

Аннексию Крыма и оккупацию Донбасса Соколовская назвала открытым ящиком Пандоры. Мощную речь украинка озвучила в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Янина Соколовская Скриншот видео

"Последние пять лет сделали действительно украинской мечтой многих людей — люди ждут, пока мимо нас проплывет труп России. Это нельзя отрицать, это показывают все соцопросы. Можно сколько угодно плевать в зеркало и говорить, что Украина плохая — вы открыли ящик Пандоры украденным Крымом. И теперь украинцы ждут, пока вы распадетесь", — сказала Соколовская, разнервничав своими словами пропагандистов.

Распад России "Контракты"

Как сообщал OBOZREVATEL:

журналистка красиво ответила российскому политику Александру Романовичу, который заявил, что Львов якобы не является украинским городом. Она напомнила ему, что Москву основал киевский князь Юрий Долгорукий.

Соколовская публично унизила голос "антимайдана" Юрия Кота за утверждение о том, что все восточные города Украины якобы являются пророссийскими. Она призвала пропагандиста заткнуться.

Украинка на российском телевидении сравнила Россию с облезлым медведем, к которому противно подходить.

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