Ждут по трое суток: украинцы застряли на границе с Польшей

На пунктах пропуска украинско-польской границы образовались километровые очереди. Люди не могут въехать на территорию страны сутками.

Украинцы, которые ждут своей очереди на границе в пункте пропуска Смильнице 22 декабря заявили, что очередь не движется уже в течение пяти часов, а некоторые ждут свою возможность попасть в Польшу 40 часов, сообщает ТСН.

О еще худшей ситуации сообщают те, кто пытается пересечь границу в Шегине, там автомобильная пробка растянулась на десятки километров. Очевидцы рассказали, что некоторые автомобили ждут уже трое суток.

На границе с Польшей образовались километровые пробки Скриншот

В Государственной таможенной службе пообещали собрать статистику и прокомментировать сложную ситуацию на границе позже.

Как писал OBOZREVATEL, в Львовской области на пункте пропуска через украинскую-польскую границу Краковец – Корчева автомобили стоят в очередях по 10:00 на переезд.

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