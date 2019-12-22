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22 декабря • обновлено в 14:11
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/ Общество

Ждут по трое суток: украинцы застряли на границе с Польшей

2.5т
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На пунктах пропуска украинско-польской границы образовались километровые очереди. Люди не могут въехать на территорию страны сутками.

Украинцы, которые ждут своей очереди на границе в пункте пропуска Смильнице 22 декабря заявили, что очередь не движется уже в течение пяти часов, а некоторые ждут свою возможность попасть в Польшу 40 часов, сообщает ТСН.

О еще худшей ситуации сообщают те, кто пытается пересечь границу в Шегине, там автомобильная пробка растянулась на десятки километров. Очевидцы рассказали, что некоторые автомобили ждут уже трое суток.

На границе с Польшей образовались километровые пробки

На границе с Польшей образовались километровые пробки

Скриншот

В Государственной таможенной службе пообещали собрать статистику и прокомментировать сложную ситуацию на границе позже.

Как писал OBOZREVATEL, в Львовской области на пункте пропуска через украинскую-польскую границу Краковец – Корчева автомобили стоят в очередях по 10:00 на переезд.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
В очередях километровых давятся, сдохнуть готовы, лишь бы прочь с укроини милой :-D
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1
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ПХАХАХААХА)))))) БЕЗПИС! ЛЯХИ ОТСЕИВАЮТ ПОРОХОБОТОВ И АТОШНИКОВ ПИНКАМИ НАЗАД))))
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Никто не хочет пускать диких скотов в свой дом. Какелов уже режут в Польше как свиней
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ctrah Vitas, гражданская вoйнa у вас, это вы пытаетесь перебить друг друга. А в России народы разные, а живут мирно и дружно
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Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Franta Bonanta," Никто не хочет пускать диких скотов в свой дом". Вот тут ты прав на 1000%. Вас скотов надо обмотать колючькой ГУЛАГовской и не выпускать, пока не перебьете друг-друга.
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