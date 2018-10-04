Ждите заморозков: синоптики уточнили снежный прогноз в Украине

В Украине в четверг, 4 октября, ожидается похолодание. Оно будет сопровождаться шквальным ветром и осадками.

В западных и северных областях местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, сообщает Укргидрометцентр. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, в западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем 9-14° тепла; в южной части ночью 6-11°, днем 15-18°. На высокогорье Карпат ночью заморозки 0-5°, температура днем 2-7° тепла.

В Киеве 4 октября ожидается переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, в Украине предстоящая зима по сравнению с предыдущими периодами будет теплее, а существенное похолодание ожидается только в отдельные дни.