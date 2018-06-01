Ждет сюрприз: синоптики рассказали об изменении погоды в Украине

В пятницу, 1 июня, на большую часть территории Украины придет похолодание.

Атмосферное давление начнет расти, и погоду будет определять гребень антициклона с центром над Беларусью, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается, лишь днем на Закарпатье и в Карпатах местами прогнозируется кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В западных областях местами без осадков, температура ночью +11...+15°, днем +24...+27°. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

На севере Украины ясно. Температура ночью +5...+9°, днем +18...+22°. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В центре Украины ясно, температура ночью +7…+11°, днем около +22...+24°. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

На востоке Украины без осадков, ночью +5...+10°, днем +18...+22°. Ветерсеверо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В южных областях Украины солнечно, температура ночью +14...+19°, днем около +23...+27°. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В Киеве 1 июня без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 22-24°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2018 года погода преподнесет украинцам несколько сюрпризов. В частности, обещанной "африканской жары" ждать не стоит.