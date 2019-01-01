''Ждем в костюме клоуна!'' Нардеп проиграл громкое ''пари'' с Зеленским

В сети призвали народного депутата от фракции Блока Петра Порошенко Алексея Гончаренко выполнить обещание – прийти на прямой эфир в костюме клоуна.

Соответствующее заявление политик сделал ранее, 23 декабря, телеканалу "Прямий". Сменить образ он обещал в том случае, если шоумен Владимир Зеленский все же решится пойти в президенты. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

При этом, в Twitter Гончаренко даже написал, что поспорил и попросил запомнить его слова, ведь в подобное развитие сценария он не верит.

Алексей Гончаренко Слово и Дело

Twitter Алексея Гончаренко

После того, как в новогоднюю ночь Зеленский в обращении к украинцам подтвердил свое участие в предстоящих президентских выборах, пользователи призвали Гончаренко все же выполнить обещанное.

"Ваш звездный выход. Политики же должны держать слово", "Теперь ждем в костюме клоуна", "Напишите, на каком эфире вы появитесь в таком костюме!" – напомнили политику.

Как отметил журналист Василий Крутчак, новый наряд может и не понадобиться. "Просто прийди на эфир в привычном для себя образе. Никто не заметит разницы", – написал он в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский опубликовал первое обращение к украинцам после громкого заявления в новогоднюю ночь.