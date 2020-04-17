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17 апреля • обновлено в 16:07
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"Ждем северный ветер": глава Укргидрометцентра сказал, когда воздух очистится от гари

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Повышенный уровень загрязнения воздуха продержиться в Украине еще примерно три дня. После придет северный ветер и принесет потоки чистого воздуха.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида. По его словам, пылевые бури разносит северо-западный ветер. Он продержится до 20 апреля, после чего изменит свое направление.

"После ветер изменится на северный, а там воздух намного чище. Так что будем надеятся, что улучшение в Киеве начнется уже днем 20 апреля, а на неделе ситуация значительно улучшится", – поделился Кульбида.

Гарь в Киеве

Гарь в Киеве

Эколог Алексей Пасюк рассказал OBOZREVATEL, что в таких случаях еще может помочь дождь.

"Тут важный фактор – это погода. Если не будет ветра и выпадет дождь, то проблема пройдет быстрее", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля Киев стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха. Жителей столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Смог в Украине
Персона
Николай Кульбида
Место
Украина
Тег
погода
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