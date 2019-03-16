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"Ждем приказ верховного карлика!" В ВСУ разгромили Жириновского за бредни об оккупации Украины

1.5тЧитать материал на украинском

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) разгромил заявление скандального российского политика, лидера ЛДПР Владимир Жириновский на митинге к пятой годовщине оккупации Крыма.

Он забредил о том, что Крым и Львов должны стать единым пространством под контролем Вооруженные силы Российской Федерации.

"Особенности "гражданской" войны - это когда в оккупированном Крыму один из лидеров России говорит, что посмотрим на выборы в Украине 31 марта и ждем приказ верховного карлика идти на Киев и Львов", - написал он на своей странице в Facebook.

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Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

Пресс-служба Госдумы

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Анатолий ШтефанВладимир Жириновский
Место
Украина
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