"Ждем приказ верховного карлика!" В ВСУ разгромили Жириновского за бредни об оккупации Украины

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) разгромил заявление скандального российского политика, лидера ЛДПР Владимир Жириновский на митинге к пятой годовщине оккупации Крыма.
Он забредил о том, что Крым и Львов должны стать единым пространством под контролем Вооруженные силы Российской Федерации.
"Особенности "гражданской" войны - это когда в оккупированном Крыму один из лидеров России говорит, что посмотрим на выборы в Украине 31 марта и ждем приказ верховного карлика идти на Киев и Львов", - написал он на своей странице в Facebook.
Владимир Жириновский
Пресс-служба Госдумы
Как сообщал OBOZREVATEL:
Жириновский, выступая на митинге к пятой годовщине оккупации Крыма, потерял главаря "ДНР" Дениса Пушилина.
Жириновский грозился захватить Киев за один день и обещал, что жители украинской столицы будут встречать русских с цветами.
Также Жириновский мечтал о "марше дружбы" на границе Украины и России и о том, что украинцы поползут на коленях просить прощения у Кремля.
Лидер ЛДПР заявил, что украинцы якобы мечтают о вторжениироссийских оккупантов и будут встречать их как освободителей в 1945 году.
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