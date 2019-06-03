"Ждем прихода Украины!" Цимбалюк поделился криком души из "Л/ДНР"

Жители временно оккупированных территорий Донбасса с нетерпением ждут освобождения от российских захватчиков и возвращения в Украину.

Об этом в своем видеоблоге рассказал украинский журналист Роман Цимбалюк, ссылаясь на слова бойцов батальона "Айдар", с которыми он познакомился во время последнего визита в Киев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Донбасс prportal.com.ua

"Я познакомился там с пацанами из "Айдара". И они говорят, что в этом подразделении воюют в основном местные – луганчане и донетчане. Они общаются со своими родственниками на оккупированной территории, и им задают вопрос: "Когда же вы нас освободите, потому что мы ждем прихода Украины и цивилизации!". А ответ зависает в воздухе, потому что никаких для этого возможностей сейчас нет", – отметил он, намекая на абсолютное нежелание России прекращать войну на территории чужой страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, пять лет назад, 2 июня, в Луганске начались боевые действия, которые превратили процветающий ранее город в руины. На видео, снятых очевидцами, видны разбомбленные жилые дома людей, пустынные улицы, а также упадок и разруха в городе, принесенные войной, развязанной российскими оккупантами.

Одно из таких видео опубликовала и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. На обнародованных кадрах показаны результаты обстрела населенных пунктов Чигари и Пикузы Донецкой области.

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