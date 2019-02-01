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Ждали живым 4,5 года: под Днепром похоронили юного героя Иловайского котла

2.4тЧитать материал на украинском

В четверг, 31 января, в селе Широкая Дача Днепропетровской области перезахоронили сержанта 17-й отдельной танковой бригады Олега Алексанича.

21-летний воин погиб 29 августа 2014 года во время выхода из Иловайского котла, сообщает в Facebook фонд "Повернись живим".

"Олег вместе с собратьями ехал в "Газели", которая сопровождала колонну военных. Вблизи села Новокатериновка украинские бойцы попали под перекрестный огонь русских танков, бронированных машин и пехоты. Большинство наших военных смогли спастись. Тяжело раненного Олега товарищи вытащили из "Газели", но дальше был злосчастный "зеленый коридор", - рассказали волонтеры.

Олег Алексанич

Олег Алексанич

Facebook "Повернись живим"

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Отмечается, что тело военного медрота унесла в морг Запорожье 31 августа 2014 года, на месте гибели поисковики нашли его паспорт.

"Но несколько лет, пока шли экспертизы, семья до последнего надеялась, что он жив. Вечная память погибшему Герою!", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воина ВСУ провели в последний путь под Киевом.

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Читайте все новости по теме "Бои за Иловайск" на OBOZREVATEL.

Темы
Бои за ИловайскВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаДнепр
Тег
Генеральный штаб ВСУ
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
быть карателем вредно для здоровья
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков 31.01.2019 18:50 мне понравилось соболезнование и продуктовый набор ну и за че подох молодой пацан а кокошники сраные в аду вы твари будете гореть вместе со свим недоноском путлером а не в раю идиоты
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Стук Кастрюль, выпей кефира лапуля...приспокоит
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Земля пухом. А казларылая падаль до сих пор незахороненая гниёт по степям и в штольнях.
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