Ждали живым 4,5 года: под Днепром похоронили юного героя Иловайского котла

В четверг, 31 января, в селе Широкая Дача Днепропетровской области перезахоронили сержанта 17-й отдельной танковой бригады Олега Алексанича.

21-летний воин погиб 29 августа 2014 года во время выхода из Иловайского котла, сообщает в Facebook фонд "Повернись живим".

"Олег вместе с собратьями ехал в "Газели", которая сопровождала колонну военных. Вблизи села Новокатериновка украинские бойцы попали под перекрестный огонь русских танков, бронированных машин и пехоты. Большинство наших военных смогли спастись. Тяжело раненного Олега товарищи вытащили из "Газели", но дальше был злосчастный "зеленый коридор", - рассказали волонтеры.

Олег Алексанич Facebook "Повернись живим"

Отмечается, что тело военного медрота унесла в морг Запорожье 31 августа 2014 года, на месте гибели поисковики нашли его паспорт.

"Но несколько лет, пока шли экспертизы, семья до последнего надеялась, что он жив. Вечная память погибшему Герою!", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воина ВСУ провели в последний путь под Киевом.

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