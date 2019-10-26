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26 октября • обновлено в 21:48
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Ждала из плена: освобожденный узник Кремля порадовал сеть трогательным фото со свадьбы

1.1т Читать материал на украинском

Освобожденный из российского плена украинский моряк Виктор Беспальченко наконец отгулял свадьбу с любимой Татьяной в Украине. Церемония прошла на берегу Днепра.

Фото с торжества в своем Facebook опубликовал адвокат украинских моряков Николай Полозов.

Как сообщает 24 канал, празднование проходит в поселке Веселое на Херсонщине. Жених одет в парадную форму морского офицера. Невеста - в пышном свадебном платье цвета айвори.

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Свадьба Виктора Беспальченко

Свадьба Виктора Беспальченко

ФБ Николая Полозова

Торжественное событие с молодоженами разделили друзья, родные и другие моряки, с которыми Виктор попал в российский плен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Беспальченко и его невеста Татьяна официально поженились в СИЗО "Лефортово" в Москве, после чего им предоставили один час для общения под присмотром охранников СИЗО. Моряк пообещал устроить празднование на свободе в Украине и сдержал слово.

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Место
Украина Херсон
Теги
пленные моряки моряки
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Чёт на фото она какая-то крупная, беременная штоль, так когда успела?
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