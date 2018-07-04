Ж/д катастрофа под Одессой: что случилось с пассажирами УЗ

Из-за аварии в Одесской области около села Путиловка Великомихайловского района, где перевернулся грузовой поезд, пассажиров с билетами на промежуточные станции проводники просто выкинули из поездов.

Об этом на своей странице в Facebook написала пользователь Мария Зубкова, чья мама была в одном из таких поездов.

"Пассажиров с билетами на промежуточные станции тупо выкинули из поездов без объяснений и вариантов решения вопроса как им добраться? Моя мама лично была выкинуть из поезда в вечернее время в чужом городе. Я позвонила на ЖД, где на мой вопрос будут ли автобусы мне ответили - нет, конечно", - отметила Зубкова.

Также в комментариях к посту она добавила, что все пассажиры остались поздно вечером в чужом городе.

"Проводники объяснений не давали. Сказали только, что можете пойти в кассу и сдать билет. Было две кассы под это дело и большая очередь. Так как маме было важнее уехать, чем получить назад деньги, мы не стали тратить время на очередь… Объяснением было то, что где-то в районе Раздельной сошел с рельс товарный поезд. Это все, что было объяснено. Сначала людей запустили в поезд. Потом в срочном порядке сказали выйти всем, кто едет до Вапнярки. Любые извинения не доставят их домой, не дадут ночлег", - добавила Зубкова.

В свою очередь пресс-служба "Укрзалізниці" заявила, что компания организовала оперативный штаб для помощи пассажирам.

"Пассажиры, чьи поезда задержались в пути из-за схода грузовых вагонов на перегоне Ивановка - Веселый Кут могут обратиться к дежурному по вокзалу для получения всесторонней помощи. В частности, в пределах возможностей железной дороги организовано ночлег для пассажиров и трансфер", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что в сотрудничестве с городскими властями организовано круглосуточное движение общественного транспорта от Одесского железнодорожного вокзала.

"Укрзалізниця" просит прощения у пассажиров за временные неудобства и призывает следить за объявлениями на вокзалах и станциях", - добавили в УЗ.

Напомним, ранее "Укрзалізниця" оскандалилась из-за жуткого поезда.