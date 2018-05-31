Жары не ждите: синоптики предупредили о сюрпризах в июне

В июне 2018 года погода преподнесет украинцам несколько сюрпризов. В частности, обещанной "африканской жары" ждать не стоит.

По прогнозам синоптиков, первая неделя месяца будет теплой, но не знойной, передает Meteoprog.ua.

Дневная температура воздуха прогнозируется от +28…+30 градусов, ночная температура будет колебаться в пределах +14…+20 градусов.

Также возможны кратковременные дожди с грозами, особенно на западе страны. Атмосферный фронт будет способствовать формированию туч и облаков.

Со второй недели месяца установится жаркая и сухая погода, интенсивные осадки не прогнозируются. Температура воздуха будет стабильной, без резких перепадов и скачков.

А с 15 июня на территорию страны придут грозы и даже осадки в виде града.

В конце месяца температура воздуха будет стабильной, сюрпризов не прогнозируют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 31 мая, территория Украины останется в зоне теплой и сухой воздушной массы. Однако уже с 1 июня температура начнет снижаться.