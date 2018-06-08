Жары не будет: в Украину идет похолодание и дожди

В Украине в пятницу, 8 июня, похолодает. Местами пройдут дожди с грозами.

Самые сильные осадки ожидаются на западе страны, передает Укргидрометцентр.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется +7...+13 °С, днем воздух максимально прогреется до +23...+26 °С.

На востоке страны ночью ожидается +7...+11 °С, днем температура воздуха составит +21...+23 °С.

В западных областях ночью температура воздуха составит +12...+18 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +24...+27 °С.

В южной части ночью прогнозируется +12...+15 °С, днем столбики термометров покажут +22...+26 °С.

В Киеве без осадков. Температура воздуха в течение суток составит +13...+25 °С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине июня территорию Украины накроет непогода и пройдет сильная буря.