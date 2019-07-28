Жару сменят дожди: синоптики резко изменили прогноз на начало недели

В Украине в понедельник, 29 июля, ожидается жаркая погода, которая к середине недели сменится осадками.

Температура воздуха прогреется до +33, передает Укргидромтцентр.

Осадки прогнозируют лишь в Карпатском регионе, днем ​​и на севере Левобережья местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений, 8 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, днем 28-33°.

Жару сменят дожди botanichka.ru

В Киеве 29 июля ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем ​​около 30°.

В Киевской области в понедельник также без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем ​​28-33°.

Погода 29 июля Скриншот

Во вторник, 30 июля, по всей Украине, кроме юга, местами кратковременный дождь, гроза. В среду, 31 июля, преимущественно без осадков, лишь в Карпатском регионе и ночью в южных областях кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, 30 июля во время гроз отдельные шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 22°, на севере Левобережья 9-14°; днем 28-33°.

31 июля в Украине, кроме юга, 22-27°, на севере Левобережья местами 18-20°.

В Киеве и области 30-31 июля переменная облачность. 30 июля местами кратковременный дождь, гроза; 31 июля без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, 30 июля во время гроз отдельные шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°.

Погода 30 июля Скриншот

Погода 31 июля Скриншот

Август начнется с дождей в западных областях. 2 августа осадки ожидаются и в северных регионах.

Температура ночью 1 августа 10-16°, на юге до 21° в северных и восточных областях 7-13°; днем в южных областях 25-30°, на остальной территории 20-26°, 1 августа на севере Левобережья местами 17-19°.

Жару сменят дожди Украинская правда

В Киеве и области 1 августа без осадков, 2 августа местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 1 августа 8-13°, 2 августа 10-15°; днем 20-25°.

Погода 1 августа Скриншот

Погода 2 августа Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Синоптики дали подробный прогноз на август. Прохладная и дождевая погода, по их расчетам,на территории Украины продержится до 20-х чисел июля, а август будет солнечным и очень жарким.

Народный синоптик Леонид Горбань дал противоположный прогноз погоды на август. Он заявлял, что этот месяц в Украине будет не таким жарким, как июль.

По прогнозу народного синоптика Натальи Диденко, до конца июля в Украине сохранится жаркая погода, местами температура достигнет 30 градусов выше нуля. Но уже в начале августа на смену придет похолодание.

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