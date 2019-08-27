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Жару сменит холод: синоптики изменили прогноз на сентябрь

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Начало сентября порадует украинцев теплой и солнечной погодой, а уже с середины месяца стоит ждать похолодания.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

1 сентября прогнозируют умеренную облачность. Температура воздуха будет колебаться от +27º до +30°. В Киеве днем ожидают +27º...+29º, а ночью +12º...+14º.

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В сентябре в Украине похолодает

В сентябре в Украине похолодает

kievpravda.com

Первая неделя сентября будет жаркой. Однако вскоре придет похолодание и столбики термометров опустятся до +20°…+23°, а ночью до +12°…+16°. Облачность будет умеренной, значительные осадки не ожидаются.

Погода на второй неделе сентября будет оставаться теплой в пределах +20°…+23°.

Отмечается, что на третью неделю сентября 2019 года украинцам стоит ожидать небольшое похолодание. Максимальная температура опустится до 15-19 градусов тепла. Минимальная же составит +8…+11°.

На четвертой неделе месяца температура снова немного повыситься. Днем будет +15…+17°, ночью +8…+10°.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеоролог рассказала, что осень в Украине в 2019 году будет достаточно переменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.

По прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, первые дни сентября в Украине будут очень холодными, а потом снова потеплеет, но летнего зноя уже ожидать не стоит.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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