Главная Новости
11 июня • обновлено в 15:53
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Жару разбавят грозовые дожди: синоптик дала прогноз на конец недели в Украине

1.5т
Читать материал на украинском

Холодный фронт принесет в Украину к воскресенью, 14 июня, общее понижение температуры и кратковременные дожди с грозами в большинстве областей.

Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко в своем телеграм-канале. Жара задержится только на востоке страны.

На большей части территории Украины в воскресенье температура будет колебаться в пределах +22...+28.

Жару разбавят грозовые дожди: синоптик дала прогноз на конец недели в Украине

Жару разбавят грозовые дожди: синоптик дала прогноз на конец недели в Украине

Завтра, 12 июня, в Украине столбики термометров поднимутся до +29...+35 градусов, только в западных областях будет свежее – дневная температура +24...+29 градусов.

Метеоролог предупредила, что завтра грозовые западные дожди могут локально достичь юга Украины, Винницкой и Житомирской областей, поэтому в этих регионах температура спадет до +25...+29 градусов. Немного спасет от жары порывистый северо-восточный ветер.

Жару разбавят грозовые дожди: синоптик дала прогноз на конец недели в Украине

Жару разбавят грозовые дожди: синоптик дала прогноз на конец недели в Украине

Телеграм-канал Погода від Наталки Діденко

Жару разбавят грозовые дожди: синоптик дала прогноз на конец недели в Украине

Жару разбавят грозовые дожди: синоптик дала прогноз на конец недели в Украине

Телеграм-канал Погода від Наталки Діденко

Жару разбавят грозовые дожди: синоптик дала прогноз на конец недели в Украине

Жару разбавят грозовые дожди: синоптик дала прогноз на конец недели в Украине

Телеграм-канал Погода від Наталки Діденко

В Киеве пятница, 12 июня, обещает быть жаркой и сухой, днем ​​+32...+34 градуса.

“В субботу начнут понемногу набегать облака фронта, и уже во второй половине дня или вечером и также в воскресенье есть вероятность кратковременных дождей с грозами”, – отметила синоптик.

И уточнила, что всю следующую неделю температура воздуха должна быть более комфортной.

"Погода ближайшая – непростая, с метаморфозами от жары к свежести, от высокого давления к низкому, от слепящего солнца до облачной грозы, от удушающего штиля до шквала, так что держитесь крепко за здравый смысл, особенно на выходных", – предупредила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине июль 2020 года будет жарким и сухим.Ожидается продолжительный засушливый период.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 070.

    Вылечились: 13 141. Умерли: 854.

  • В мире заболели более 7,4 млн человек, погибли – больше 416 тысяч.

  • Карантин в Украине продолжат после 22 июня: названа причина.

  • Цены на маски в Украине обвалились в 10 раз: раньше их можно было купить за 50 грн штуку!

  • ВОЗ усомнилась в достоверности данных по смертности от коронавируса в России: "смотрится необычно".

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги