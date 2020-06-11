Холодный фронт принесет в Украину к воскресенью, 14 июня, общее понижение температуры и кратковременные дожди с грозами в большинстве областей.

Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко в своем телеграм-канале. Жара задержится только на востоке страны.

На большей части территории Украины в воскресенье температура будет колебаться в пределах +22...+28.

Жару разбавят грозовые дожди: синоптик дала прогноз на конец недели в Украине

Завтра, 12 июня, в Украине столбики термометров поднимутся до +29...+35 градусов, только в западных областях будет свежее – дневная температура +24...+29 градусов.

Метеоролог предупредила, что завтра грозовые западные дожди могут локально достичь юга Украины, Винницкой и Житомирской областей, поэтому в этих регионах температура спадет до +25...+29 градусов. Немного спасет от жары порывистый северо-восточный ветер.

Жару разбавят грозовые дожди: синоптик дала прогноз на конец недели в Украине Телеграм-канал Погода від Наталки Діденко

Жару разбавят грозовые дожди: синоптик дала прогноз на конец недели в Украине Телеграм-канал Погода від Наталки Діденко

Жару разбавят грозовые дожди: синоптик дала прогноз на конец недели в Украине Телеграм-канал Погода від Наталки Діденко

В Киеве пятница, 12 июня, обещает быть жаркой и сухой, днем ​​+32...+34 градуса.

“В субботу начнут понемногу набегать облака фронта, и уже во второй половине дня или вечером и также в воскресенье есть вероятность кратковременных дождей с грозами”, – отметила синоптик.

И уточнила, что всю следующую неделю температура воздуха должна быть более комфортной.

"Погода ближайшая – непростая, с метаморфозами от жары к свежести, от высокого давления к низкому, от слепящего солнца до облачной грозы, от удушающего штиля до шквала, так что держитесь крепко за здравый смысл, особенно на выходных", – предупредила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине июль 2020 года будет жарким и сухим.Ожидается продолжительный засушливый период.

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