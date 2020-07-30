Жару разбавят грозовые дожди: синоптик дала прогноз на конец июля в Украине

В пятницу, 31 июля, в некоторых регионах Украины жара будет продолжать спадать, а в отдельных областях пройдут грозовые дожди.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. Она подчеркнула, что июль "отъезжает" из страны, медленно забирая с собой жаркую погоду.

Так, в последний день этого месяца в западных и северных областях столбики термометров опустятся до +21... +25 градусов. На остальной территории будет значительно теплее, однако и там – на востоке, юге и в большинстве центральных областей – жара начнет оседать до +26... +30.

Карта дождей в Украине 31 июля (Facebook Наталья Диденко)

Дожди с грозами и даже местами ливни со шквалами, по прогнозу Диденко, пройдут в прикарпатских областях, на востоке и в южной части.

"Остальные территории – в сухой погоде, разве только вдоль северной границы возможны отдельные небольшие дожди", – заверила синоптик.

В Киеве 31 июля значительные осадки не предусматриваются. Но жара окончательно отодвинется и в столицу зайдет свежий северный воздух, в частности, ожидается примерно +22 градуса.

Карта погоды в Украине 31 июля (Facebook Наталья Диденко)

"Кто уже планирует в Украине в выходные поехать на природу, примите во внимание, что жарко не будет, поэтому лучше запланировать что-то вроде "Изучай свой родной край", чем пляж, надувную утку и шашлычные громкие песни в лесу. Июль также будет за нами грустить", – оптимистично подытожила свой прогноз Диденко.

Прогноз синоптика (Facebook Наталья Диденко)

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко заявила, что из-за глобального изменения климата лето в Украине может длиться не три, а четыре месяца.