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Жарко и сухо: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на субботу

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Общество
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Синоптики прогнозируют жаркие выходные в Украине

Синоптики прогнозируют жаркие выходные в Украине.

В субботу, 22 августа, почти во всех областях Украины ожидается жаркая и сухая погода.

Дожди с грозами ожидаются лишь в Крыму, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях, сказано на сайте Украинского гидрометцентра.

В западных регионах ожидается от 26 до 29 градусов тепла, а в центре, на севере и востоке синоптики прогнозируют от 24 до 28 градусов.

В Киеве в субботу будет солнечно и без осадков, от 24 до 26 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на субботу, 22 августа, от Украинского гидрометцентра

Прогноз погоды на субботу, 22 августа, от Украинского гидрометцентра

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко заявила, что из-за глобального изменения климата лето в Украине может длиться не три, а четыре месяца.

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УкраинаПрогноз погодыУкргидрометцентр
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