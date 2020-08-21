Жарко и сухо: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на субботу

В субботу, 22 августа, почти во всех областях Украины ожидается жаркая и сухая погода.

Дожди с грозами ожидаются лишь в Крыму, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях, сказано на сайте Украинского гидрометцентра.

В западных регионах ожидается от 26 до 29 градусов тепла, а в центре, на севере и востоке синоптики прогнозируют от 24 до 28 градусов.

В Киеве в субботу будет солнечно и без осадков, от 24 до 26 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на субботу, 22 августа, от Украинского гидрометцентра

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко заявила, что из-за глобального изменения климата лето в Украине может длиться не три, а четыре месяца.

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