Жарко и сухо: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на субботу

Синоптики прогнозируют жаркие выходные в Украине.
В субботу, 22 августа, почти во всех областях Украины ожидается жаркая и сухая погода.
Дожди с грозами ожидаются лишь в Крыму, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях, сказано на сайте Украинского гидрометцентра.
В западных регионах ожидается от 26 до 29 градусов тепла, а в центре, на севере и востоке синоптики прогнозируют от 24 до 28 градусов.
В Киеве в субботу будет солнечно и без осадков, от 24 до 26 градусов выше нуля.
Прогноз погоды на субботу, 22 августа, от Украинского гидрометцентра
Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко заявила, что из-за глобального изменения климата лето в Украине может длиться не три, а четыре месяца.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!