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26 декабря • обновлено в 06:24
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"Жаркий" декабрь: синоптики уточнили свежий прогноз по Украине

1.4т
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В понедельник, 26 декабря, в Украине ожидается дождливая, но теплая погода.

При этом в Карпатах прогнозируют снег, сообщает Укргидрометцентр. Так, ожидается небольшой дождь, на Закарпатье и Прикарпатье с мокрым снегом, в северной части умеренные дожди. На Левобережье местами туман.

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Погода в Украине

Погода в Украине

Иллюстрация

Ветер северо-западный, на востоке страны юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в течение суток 1-6° тепла, в западных и Луганской областях от 4° тепла до 1° мороза.

В Киеве в четверг, 26 декабря, также дождь, температура воздуха в течении суток 4-6° тепла.

"Жаркий" декабрь: синоптики уточнили свежий прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале 2020 года украинцам следует ожидать переменную погоду – до 31 декабря в стране похолодает, а уже с 1 января снова придет потепление.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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