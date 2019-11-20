"Жаркая" зима 2020 в Украине: синоптики дали неожиданный прогноз

Зима в 2020 году в Украине будет достаточно "мягкой", температура во многих точках Европы ожидается выше нормы.

Об этом говорят синоптики Укргидрометцентра. "Однако любителям зимы все-таки не стоит расстраиваться!.. Сезонные прогнозы – это средняя картина за 3 месяца (декабрь-январь-февраль), которая может показать только преобладающие синоптические процессы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что будут наблюдаться и периоды более холодной погоды.

Погода зимой ТСН

"Однако они могут быть менее длительными и, например, вместо 20 дней с морозной погодой будет наблюдаться только 8 или 10 дней", – пояснили в Укргидрометцентре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики прогнозировали, что в Украине грядущая зима 2020 года будет в основном теплой и с более плюсовой температурой, чем в предыдущие годы.

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